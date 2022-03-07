Türkiye Gazetesi

Usta sanatçı Muazzez Abacı'dan kötü bir haber geldi. 74 yaşındaki ünlü sanatçının sağlık durumu hakkında bilgi veren ses sanatçısı ve yazar Onur Akay üzen haberi paylaştı. Akay açıklamasında, "Türk sanat müziğinin yaşayan efsanesi Muazzez Abacı'ya Alzheimer başlangıcı teşhisi konuldu. Amerika'da olan sanatçımızın bu önemli rahatsızlığını bana söylediler. Çok çok üzüldüm. Benim en sevdiğim büyük sanatçımıza acil şifalar diliyorum" dedi.

MUAZZEZ ABACI'NIN SAĞLIK DURUMU NASIL?

Ünlü sanatçının tedavisi devam ediyor. Muazzez Abacı’nın son sağlık durumu hakkında ailesi ve yakınları tarafından henüz bir açıklama yapılmadı. Ancak sanatçı Onur Akay'ın yaptığı açıklamaya göre Abacı'nın tedavisine, Amerika'da devam ediliyor.

Muazzez Abacı birkaç yıl önce ev kazası geçirmiş, hastane birkaç gün kaldıktan sonra taburcu edilmişti.

EV KAZASI GEÇİRMİŞTİ

Muazzez Abacı, 2019 yılında bir ev kazası geçirerek sevenlerini korkutmuştu. Usta sanatçı Muazzez Abacı evinde geçirdiği kaza sonucu ayağını 3 yerinden kırmıştı. Hastaneye kaldırılan Abacı geçirdiği ameliyatın ardından taburcu edilmişti. Sanatçı, çalan telefonuna uzanmak isterken dengesini kaybedip düşmüş ve ameliyat olmuştu.

Muazzez Abacı Türk Kızılayı için albüm yapacak Türk sanat müziğinin usta isimlerinden Muazzez Abacı, “Sezen’imin Şarkıları” adlı albümünün ve 50 yıllık kariyerinin ilk imza gününü Kanyon’da gerçekleştirdi.

Muazzez Abacı'ya kötü haber Muazzez Abacı albümde, aralarında Geri Dön ve Her Şeyi Yak'ın da bulunduğu 10 Sezen Aksu şarkısını Türk sanat müziği tarzında yorumlamıştı. Abacı, üzüntüsünü, "O kadar emek verdik. Albümden önce yayınlanırsa yıkılırım" sözleriyle dile getirdi.