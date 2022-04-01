Türkiye Gazetesi

Takvim'de yer alan habere göre, Türk müziğinin usta isimlerinden biri olan İbrahim Tatlıses, soyadını taşıyan gıda şirketiyle dünyaya açılmaya hazırlanıyor. Önceki gün yeni yatırımlarını duyurmak için basın toplantısı yapan İmparator, CZN Burak ve Nusret'i sözleriyle yerden yere vurdu.

Dünyaya açılan ve sosyal medyada fenomen hale gelen CZN Burak ve Nusret'in 'çamur' sattığını ifada eden Talıses sözlerini böyle sürdürdü:

"CZN BURAK VE NUSRET MİLLETE ÇAMUR SATIYOR"

CZN Burak ve Nusret için "Benim sayemde piyasaya çıktılar" diyerek zehir zemberek açıklamalar yaptı.

İkilinin çamur sattığını ileri süren İmparator, "Tatlıses 1984'den beri var ama onlar yoktu. Kimseyi rakip görmüyorum. Kendi yemediğim şeyi, kimseye yedirmem. Onlar benim yaptığım işi yapmıyor. İsotun bilmem neyini alıyor. Zeytinyağının bilmem neyini kullanıyor, içine su mu katıyor ne katıyor! Biz onlar gibi su kullanmıyoruz. Onlar su ile kaynatıyorlar. İspat ederdim. Bakıyorsun çamur. Millete çamur satıyorlar herhalde."

İbrahim Tatlıses vurulma anını ilk kez anlattı: Baktım kafamdan bir şey damlıyor Son günlerde aile fertleriyle sıkıntılı günler yaşayan İbrahim Tatlıses, sunduğu İbo Show programında vurulduğu anları ilk kez anlattı. 2011 yılında uğradığı silahlı saldırı sonucu ağır yaralanan Tatlıses ölümden dönmüştü.

İbrahim Tatlıses'ten sevenlerine güzel haber Türk müziği sanatçısı İbrahim Tatlıses, 12 yıl aradan sonra Antalya’da hayranlarıyla buluşacak.