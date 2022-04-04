Türkiye Gazetesi

Farah Zeynep Abdullah’ın başrolünde rol aldığı Türk arabesk ve fantezi şarkıcısı Bergen’in hayatı sinemaya taşındı. Filmin vizyona girmesinin ardından Bergen’in acılarla dolu hayatı yeniden gündeme geldi. Bergen’in başrolünde geçtiğimiz yıl “Masumlar Apartmanı” dizisinden ani bir kararla ayrılan Farah Zeynep Abdullah yer aldı. 4 Mart’ta vizyona giren film gişede rekora doğru koşarken, güzel oyuncunun da yüzünü güldürdüğü konuşuldu.

“Bergen” şimdiye dek 4 milyon 868 bin 250 kişi tarafından izlendi ve 142 milyon 836 bin 200 lira hasılat elde etti. Öte yandan filmde hem başrol hem de ortak yapımcı olan oyuncunun kazancının şimdilik 40 milyon lira olduğu iddia edildi. Farah Zeynep Abdullah ise bu iddialara sosyal medya hesabından sitem etti.

40 MİLYON LİRA KAZANDI İDDİALARI KIZDIRDI

Twitter'dan yaptığı paylaşımla haberi yalanlayan Abdullah "Bugün yine gerizekalı bir haber çıkmış hakkımda, çok hastaydım da valla bir şey de yazmadım ama gereksiz. Ayıp ve uydurma bir haber. Bunu yapan zamanı bol olan insan kimmiş ona da bakacağım yarın. Kaynağını da merak ettim" ifadelerini kullandı.

Bergen filminin afişi

BERGEN’İN HAYATI VE FİLMİN OYUNCULARI

Bergen filmi 4 Mart 2022’de vizyonda olacak. Film, şarkı söyleme gücü ve yaşadıklarıyla kamuya mal olmuş bir sanatçı olan Belgin Sarılmışer’in hayatını konu alıyor. “Acıların Kadını” olarak anılan ve önce yüzüne kezzap atılan ve sonrasında öldürülen Bergen’in acı dolu hayatı tüm gerçekliğiyle beyaz perdeye aktarılıyor.

Yapımcılığını Mine Şengöz’ün yaptığı, senaryosunu Yıldız Bayazıt ve Sema Kaygusuz’un yazdığı, yönetmenliğini Caner Alper ve Mehmet Binay’ın yaptığı film, oyuncu kadrosuyla da dikkat çekiyor. Farah Zeynep Abdullah’la birlikte, Erdal Beşikçioğlu ve Tilbe Saran’ın başrolleri paylaştığı filmde ayrıca Nergis Öztürk, Ali Seçkiner Alıcı, Ahmet Kayakesen, Arif Pişkin, Şebnem Sönmez, Nurcan Eren ve Suzan Kardeş rol alıyor. Filmin müzikleri ise usta sanatçı Mazlum Çimen’e ait.

Bergen'in doktorundan kan donduran itiraf Boşandığı eşi tarafından kadın cinayetine kurban giden "Acıların Kadını" Bergen'in doktoru yıllar sonra suskunluğunu bozdu. Doktor Onur Ünlü, Bergen'in tedavi için kendisine geldiği dönemde çok kötü durumda olduğunu ifade ederek yanık sonrası oluşan kabarmaları yüzünden vücudunu zimparalayarak temizlediğini açıkladı.

Farah Zeynep Abdullah, Bergen hakkında konuştu: Yaşadığı acıların tarifi yok Müzik dünyasının taçsız kraliçesi olarak bilinen Bergen'in hayatını anlatan film dün geçtiğimiz günlerde vizyona girdi. Filmin başrol oyuncusu Farah Zeynep Abdullah, verdiği bir röportajda kendisine yöneltilen sorulara cevap verdi. Abdullah, “Şiddeti hiç bu kadar yakından tanımamıştım” dedi.

Bergen’in katili Halis Serbest: Filmin Kozan’da gösterilmesi yakışık almaz Müzik dünyasının taçsız kraliçesi olarak bilinen Bergen'in hayatını anlatan film geçtiğimiz günlerde vizyona girdi. Bergen’i öldüren eski eşi Halis Serbest, canlı yayında bir programa katılarak film hakkında ilk kez konuştu. Serbest tehdit dolu açıklamalar yaparak "Kozan'da kalabalık bir aileyiz" dedi.