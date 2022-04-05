Türkiye Gazetesi

Ceset gözü açık vaziyette sahne kenarında dururken, etrafında çılgınca kutlamalar yapıldı. Görüntüler, Goonew’in hayranları tarafından büyük öfkeyle karşılandı.

Instagram'daki birçok kullanıcı, görüntü karşısında dehşete düştüğünü ifade etti ve videoyu 'tuhaf', 'rahatsız edici' ve 'saygısız' olarak nitelendirdi.

Gece kulübü Bliss’in yönetimi ise “Yerel bir cenaze evi, Goonew'a veda için yerimizi kiralamak istedi. Bliss ne olacağından asla haberdar olmadı. Üzülmüş veya kırılmış olabilecek herkesten içtenlikle özür dileriz” açıklamasında bulundu.

Morrow’un öldürülmesiyle ilgili olarak herhangi bir tutuklama yapılmadı. Polis, saldırganların yakalanmasına yol açan bilgi verenlere 25.000 dolar ödül verecek.

Eşine dehşeti yaşatmıştı: Mahsun Kırmızıgül’ün kardeşine 5 yıla kadar hapis talebi Şarkıcı ve oyuncu Mahsun Kırmızıgül'ün kardeşi Yusuf Bazencir ile 5 yıllık eşi Seval Bazencir’in kapısına baltayla dayanarak eşine dehşeti yaşatmıştı. Hakkında yürütülen soruşturma tamamlanan Bazencir’in 5 yıla kadar hapsi talep edildi.

Fenomenler birbirine girdi: Masa ve şişeler havada uçuştu İstanbul Karaköy’de bir gece kulübünde fenomenler arasında kavga çıktı. Gece kulübünde çıkan kavgada fenomenler birbirine girdi. Masa, şişe ve yumrukların havada uçuştuğu kavgada 3 fenomen yaralandı.