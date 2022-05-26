Türkiye Gazetesi

Ünlü oyuncu Billur Kalkavan’dan geçtiğimiz gün üzücü bir haber geldi. Bir süredir sağlık sorunları ile mücadele eden ve ekranlardan uzak olan Billur Kalkavan ile ilgili son dakika açıklaması Hamdi Alkan tarafından yapılmıştı. Alkan’ın paylaşımıyla Billur Kalkavan’ın kansere yakalandığı ortaya çıkmıştı.

“GÜZEL YÜREĞİN BU HASTALIĞI YENECEK”

Hamdi Alkan, Billur Kalkavan ile fotoğrafını “Canım dostum Billur Kalkavan'a acil şifalar diliyorum. Güzel yüreğin ve enerjin bu hastalığı yenecektir. Daima yanındayım” notuyla paylaşmıştı.

BİLLUR KALKAVAN'IN SON DURUMU NASIL?

Özel bir hastanede tedavi gören 59 yaşındaki Billur Kalkavan takipçilerinden bir ricada bulundu. Kalkavan hastalığı ilgili son durumu paylaşarak ayrıca şu ricada bulundu:

“Tedavim devam ediyor. Güvenli ellerine teslim ettim kendimi. Hastanede çok rahat ettiğimden dolayı kemoterapilerden sonra birkaç gün kalıp öyle dönüyorum evime. Neticede kediler olmadan, uykum bölünmeden çok rahat ediyorum.

Hamdi Alkan‘ımın ve Enver Aysever’imin paylaşımlarından sonra gördüğüm ilgi, sevgi, alaka beni çok motive etti herkesten Allah razı olsun.



Sadece bir ricam var. Bana lütfen doktor, ilaç, bitki, vs. tavsiyeleri göndermeyin. Burada aldığım en ileri teknoloji tedavi yöntemleriyle devam edeceğim. Yolladığınız hiçbir şeye de itibar etmem, hele ki doktoruma danışmadan asla. Çalışması yapılmamış ilaçlar, bitkiler, vb. şeyler çok ters tepebilir.

Bu arada lütfen özel hayat sigortası yaptırmayı ihmal etmeyin. Ben senelerce bana bir şey olmaz diye yaptırmadım, taa hayat arkadaşım Buğra Bahadırlı ısrar edip yaşım dolmadan yaptırana kadar. Herkese sonsuz şükranlar…”

BİLLUR KALKAVAN KİMDİR?

Billur Kalkavan, 2 Kasım 1962’de İstanbul’da doğdu. Kadıköy Maarif Koleji'nde eğitim aldı. Şiseyi okuduğu sırada okulu bıraktı. 1984'te Amerika'da liseyi bitirme sınavlarına girdi.



16 yaşında bir mağazada çalışmaya başladı. Sonrasında ise özel bir şirkette çalışmaya devam etti. 18 yaşındayken Güneş Gazetesi'nde Güneri Civaoğlu'nun sekreteri olarak görev yaptı. Güneri Civaoğlu'nun gazetesi satılınca Amerika'ya gitti ve 4 sene kalıp geri döndü.

Ardından sinema dünyasına atıldı. 1969 yılında “Ayrı Dünyalar” adlı filmde ilk kez rol aldı. 1980 yılından itibaren tiyatroya ağırlık verdi. 2000 yılında ''Marion ile Muhammed" adlı tiyatro oyununda oynadı. 2010 yılında 'Konuşmazsak Çatlarım' adlı programı sundu. 2012 yılında haftanın 5 günü 00:00-01:00 arası program yaptı. 2012 yılında TV8'de yayınlanan ve çekimleri Kenya'da yapılan Trophy Türk adlı yarışma programında yer aldı.

Hamdi Alkan’ın paylaşımıyla ortaya çıktı: Güzel yüreğin bu hastalığı yenecek Oyuncu ve tiyatrocu Billur Kalkavan’dan üzücü haber geldi. Bir süredir ekranlardan uzak olan oyuncunun akciğer kanserine yakalandığı ortaya çıktı. Ünlü oyuncuyu ziyarete giden Hamdi Alkan, “Güzel yüreğin bu hastalığı yenecektir” yorumuyla bir fotoğraf paylaştı.

Ünlü oyuncu Billur Kalkavan'ın en acı günü! Annesini kaybetti Ünlü oyuncu Billur Kalkavan’ın annesi Nuyan Kalkavan 91 yaşında hayatını kaybetti. Ünlü oyuncu acı haberi sosyal medya hesabından duyurdu.