Türkiye Gazetesi

Solist Alex Turner, Jamie Cook, Matt Helders ve Nick O’Mally dörtlüsünden oluşan kadrosuyla Arctic Monkeys, üç yıllık bir aranın ardından İstanbul’da konser vermek için soluğu Türkiye’de aldı. Konserler sonrası İstanbul’da bir süre daha kalan grup bir mekanda vakit geçirdi. Ekip üyeleri içmiş oldukları alkol şişelerini mekanın yanındaki bakkalın önüne koyunca ortalık karıştı.

ESNAF, ŞİŞELERİ ÇÖPE FIRLATTI

Dükkanından çıkan Bakkal, Arctic Monkeys üyelerine tepki gösterdi. Şişeleri çöpe fırlatan esnaf, grup üyelerinin sözlü cevabı karşısında tepki gösterdi. Çevredekiler tarafından bu kişilerin dünyaca ünlü star olduklarının hatırlatılması üzerine sinirli esnaf, “Fark etmez” cevabını verdi ve küfür ederek grup üyelerini bakkalın önünden kovdu.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Bir süre daha sohbet eden grup üyeleri daha sonra İstiklal Caddesi'ne çıktı. Bakkal ile Arctic Monkeys, arasında çıkan tartışmanın görüntüleri sosyal medyada gündem oldu.

Beş sanatçıdan İstanbul’a bakış Mekânı, “Göğün sınırları altında kalan irili ufaklı algıladığımız her şeyin toplandığı boşluktur” diye tanımlayan ve bu boşlukta her biri farklı kültürlerle yoğrulmuş beş sanatçı, farklı şehirlerden ortak bir noktada sanatın kalbi İstanbul’da karma sergide buluştu.

İranlı sanatçı Fard: Tenten gibi İstanbul'u dolaştım Tenten karakterinden ilham alarak eserler meydana getiren Hamid Tolouei Fard: Eserlerimde Tenten’i İstanbul’da dolaştırdım. Macera filmi tadında resimler ürettim.