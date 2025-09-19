Asena ile Hasan Dere boşandı! Ne nafaka istedi ne tazminat... İddialar ise çarpıcı

2017’de Hasan Dere ile dünyaevine giren oryantal Asena, bu evlilik sonrası Türkiye'deki kariyerine nokta koyarak Almanya’da yeni bir düzen kurdu.

Uzun süredir gözlerden uzak bir hayat sürdüren ve organizasyon sektöründe çalışmalarına devam eden eski oryantal, bugün boşanma haberiyle gündeme geldi.

TEK CELSEDE BOŞANDI

“Gel Konuşalım” programında yer alan habere göre, Asena 8 yıllık eşi Hasan Dere’den tek celsede boşandı. Boşanma sürecinde ne nafaka ne de tazminat talep etti.

NEDENİ İHANET Mİ?

Ece Erken, Asena ve Hasan Dere’nin ani ayrılığına, Dere’nin ihaneti iddiasının neden olduğunu öne sürdü.