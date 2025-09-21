Eurovision'un alternatifi Intervision’da büyük final! 22 ülke yarıştı, Vietnam kazandı

Rusya’nın başkenti Moskova’da, Eurovision’a alternatif olarak hazırlanan “Intervision” uluslararası şarkı yarışması düzenlendi. Live Arena’da gerçekleştirilen organizasyona, Rusya, Belarus, Çin, Brezilya, Kazakistan ve Suudi Arabistan da dahil olmak üzere 20’den fazla ülkenin şarkıcıları katıldı.

Yarışmacılar sahnede kendi ülkelerinin ulusal dillerinde performans sergiledi. Rusya’yı “Shaman” takma adıyla tanınan Yaroslav Dronov temsil ederken, ABD’yi temsil etmesi planlanan ve Amerikan-Australya vatandaşı olan Vasiliki Karagiorgos (Vassy), Avustralya yönetiminin baskısı nedeniyle yarışmaya katılamadı.

Yarışmayı Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin görüntülü mesajla selamlarken, Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov de organizasyonu yerinde izledi.

VİETNAMLI YARIŞMACI BİRİNCİ OLDU

22 ülkenin katıldığı yarışmada birinciliği, Vietnam’ı temsil eden Duc Phuc elde etti. Kırgızistan’dan “NOMAD” müzik grubu ikinci, Katarlı Dana Al Meer ise üçüncü oldu. Katılımcıların sıralaması, ülkelerin temsilcilerinden oluşan jürinin oylamasıyla belirlendi.

GELECEK YIL SUUDİ ARABİSTAN EV SAHİPLİĞİ YAPACAK

Organizasyonun gelecek yıl Suudi Arabistan’da düzenleneceği açıklandı. Rusya, 2022’de Ukrayna’daki savaşın ardından Eurovision’dan süresiz olarak men edilmişti. Putin, şubat ayında Eurovision’a alternatif olarak “Intervision” yarışmasının düzenlenmesine yönelik kararnameyi imzalamıştı.