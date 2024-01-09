Survivor’a neden polis geldi? Dominik polisi Survivor’a operasyon mu düzenledi?

9 Ocak 2024 15:23 - Güncelleme Tarihi: 9 Ocak 2024 15:26

Sezona yeni başlayan Survivor All Star’da ödül oyununu kazanan mavi takım Kolombiya’ya gitme hakkı kazandı Survivor Seda’nın yazdığı bir not nedeniyle ödül dönüşü havalimanında yarışmacılar ve Survivor ekibi Dominik Polisi tarafından alıkonuldu. Survivor’a neden polis geldi? Dominik polisi ile Survivor yarışmacıları arasında ne yaşandı?

SURVİVOR’A NEDEN POLİS GELDİ?

Survivor All Star’da ödül oyununu kazanan mavi takım ödül olarak Kolombiya’ya gitti. Kolombiya dönüşü Survivor yarışmacılarından Seda, havalimanında bir turistin telefonundan babasına mesaj atmaya çalıştı. Ancak mesaj internet bağlantısı olmadığından gitmeyince Seda telefonun sahibine babasına iletmesi için not yazdı. Seda’nın yazdığı notu turist kızın annesi Seda’nın notunun “kaçırıldım” anlamına geldiğini düşünerek polise bildirmiş. Kolombiya havalimanından sorunsuz bir şekilde hareket eden yarışmacılar Dominik havalimanına gelindiğinde Survivor prodüksiyon ekibi ile havaalanında 1 saat alıkonuldu.

SURVİVOR SEDA CEZA ALDI MI?

Survivor Seda’nın davranışı nedeniyle hem yarışmacıları hem Survivor ekibini zor durumda bırakan Seda’ya Acun Ilıcalı çok sinirlendi. Seda bundan sonra takımının kazanacağı ilk 5 ödülden yararlanamayacak. Seda ödül oyunlarına katılabilecek ancak ödüllerden yararlanamayacak.

SURVİVOR SEDA’NIN İLK VUKUATI DEĞİL

2011 yılında ilk kez Survivor’a katılan Seda Aktuğlu, o dönem yine Survivor da kazandıkları bir ödülle 50 Cent konserine gitmişti. 50 Cent’in attığı havluyu konserde başka bir kadınla kapışıp saç baş kavga ettiği videosu X’te paylaşıldı.