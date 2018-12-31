Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sami Levi kimdir, nereli, kaç yaşında? Survivor yarışmacısı Sami Levi kimdir? Survivor 2019'un başlamasına sayılı günler kala Acun Ilıcalı, yarışmacıların oylama ile seçileceğini açıkladı ve adaylar bir bir tanıtıldı. O adaylardan birisi de Sami Levi oldu. Sami Levi nerelidir ve kimdir merak ediliyor. Daha önce TV8 ekranlarında yayınlanan Boxun Yıldızları programında da yarışan isim, şansını Survivor'da denemek istiyor. Sami Levi ile ilgili merak edilenler sizlerle

SAMİ LEVİ KİMDİR? SURVİVOR YARIŞMACISI SAMİ LEVİ NERELİ VE KAÇ YAŞINDA?

Sami Levi (d. 13 Nisan, 1981; İstanbul, Türkiye) Türk şarkıcı. 1998 yılı Göztepe Lisesi mezunu. 5 yaşında ana okulunda müzikle tanıştı. İlkokul öğretmeni Levi ailesini Sami’nin sesi konusunda uyardı ve mutlaka değerlendirmesini söyledi. Musevi cemaatinde artık çok az konuşulan Ladino dilindeki Sefarad müziği ile büyüyen Sami, bu şarkıları anneanne ve babaannelerinden dinledi.

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Aile büyükleri tarafından kullanılan Ladino dilinde ve şarkılarla Sefarad kültürünü öğrendi. 1996’da Cem Stamati’yle olan arkadaşlığı Sami’yi Sefarad Grubu ile tanıştırdı. Yaklaşık 8 yıldır Sefarad müziğiyle profesyonel olarak uğraşan Sami Levi grubun solistidir.

22 Aralık 2003 tarihinde yayınlanan ilk albümleri ile müzikseverlerin beğenisini kazanmayı başaran Sefarad, 14 Temmuz 2005'te yayınlanan ve uzun süre liste başı olan ikinci albümleri ile müzik dünyasındaki yerlerini sağlamlaştırdıklarını kanıtladılar. Bu iki albümlerinden "Osman Aga", "Ne fark eder?", "Yastayım", "Ben Seni Severim" "Vakti Geldi", "Aşk İçin" ve "Seni ne Çok Sevdiğimi" gibi birçok hit şarkı çıkaran grubun müziği Türkiye'de büyük ilgi gördü.