Fikirevim Reklam Ajansının çektiği reklam, büyük fedakârlık ve emeklerle bir ayda tamamlandı. Reklamda, 1970’te Hakikat ismiyle başlayıp, 1972’den bu yana Türkiye olarak devam eden yayın hikâyesi anlatılıyor. “Türkiye Benim Aşkım” temalı reklamda, 50 yılda neler gördüğümüz de görüntüler eşliğinde işleniyor.
50. yıl reklam filmimiz yayında
28.03.2020 - 03:40 | Son Güncelleme: 28.03.2020 - 04:13
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
22 Nisan 1970’te yayın hayatına başlayan gazetemiz, zorlu rekabet şartlarına rağmen istikrarlı, çizgisinden taviz vermeyen bir yayıncılık anlayışıyla halkımıza başarıyla hizmet verdi. 50. yıl gururu yaşayan gazetemiz, bunu reklam filmiyle taçlandırdı.
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691680 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/medya/691680.aspx
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