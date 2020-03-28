Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Fikirevim Reklam Ajansının çektiği reklam, büyük fedakârlık ve emeklerle bir ayda tamamlandı. Reklamda, 1970’te Hakikat ismiyle başlayıp, 1972’den bu yana Türkiye olarak devam eden yayın hikâyesi anlatılıyor. “Türkiye Benim Aşkım” temalı reklamda, 50 yılda neler gördüğümüz de görüntüler eşliğinde işleniyor.