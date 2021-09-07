Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bugün ilk yayınıyla seyircinin karşısına çıkmaya hazırlanan sanatçı Yeşim Salkım, TGRT Haber’le anlaşmaktan son derece mutlu olduğunu dile getirdi. Babasını koronavirüsten kaybeden ünlü sanatçı, televizyon ekranına halkın sesi olmak için çıkacağını ifade etti. Salkım “Kadına, çocuğa, hayvana ve tüm canlılara kısaca şiddetin her türlüsüne ‘dur’ demek için geliyorum. Beni tanıyanlar bilir. Doğru bildiğim yolda sözümü hiç esirgemem. Haksızlık karşısında da asla susmam” şeklinde konuştu. Salıdan cumaya kadar canlı yayınlanacak Şeffaf Masa’da Yeşim Salkım, hırsızın, arsızın, tacizcinin ve tabii ki ikiyüzlülerin maskesini düşürecek, gerçek yüzler ortaya çıkaracak. Gündeme damgasını vuran haberler, gözden kaçanlar ve olayların perde arkası... Hepsi ve daha fazlası “Yeşim Salkım ile Şeffaf Masa”da işlenecek. Yeşim Salkım ile Şeffaf Masa, salıdan cumaya saat 22.30’da TGRT Haber’de...