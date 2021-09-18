Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Olcay Kutluca’nın yönetim kurulu başkanlığında hazırlanan ödül töreni çok sayıda ünlü ismin katılımıyla gerçekleştirildi. İhlas Haber Ajansı (İHA) Muhabiri Aziz Karataş düzenlenen gecede “Yılın en iyi erkek haber muhabiri” ödülünün sahibi oldu.

Gecede konuşma yapan Karataş, ödülünü tüm İhlas Haber Ajansı çalışanlarına armağan etti.

Yılın Gazetecisi İhlas Medya Ankara Temsilcisi Batuhan Yaşar'a İhlas Medya Ankara Temsilcisi Batuhan Yaşar, Anadolu Yayıncılar Derneği (AYD) tarafından bu yıl 6'ncısı düzenlenen Anadolu Medya Ödüllerinde Yılın Gazetecisi ödülünün sahibi oldu.