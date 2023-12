Dijital yayın platformu BluTV dünya devine satıldı

7 Aralık 2023 17:04 - Güncelleme Tarihi: 7 Aralık 2023 17:41

Dünyanın önde gelen şirketi Warner Bros.Discovery’ın Türkiye’nin en büyük yerli dijital platformu BluTV’yi satın aldığı duyuruldu. Türkiye’de ve dünyada çok tutulan ‘Games of Thrones’ dizisini yapan HBO’nun da sahibi olan BluTV’nin dünya devine geçmesi ile streaming pazarının hareketleneceği düşünülüyor.

TAMAMI SATILDI

Dev satışla ilgili gelişmeleri Ertuğrul Özkök, köşe yazısında kaleme aldı. Özkök’ün yazısından detaylar şöyle:

Dün Türkiye streaming pazarında çok önemli bir gelişme oldu.

Dünyanın en büyük medya gruplarından biri olan Warner Bros.Discovery, BluTV'nin tamamını satın aldı.

BluTV, Türkiye'de bir Türk'ün kurduğu ilk ve en büyük streaming platformu.

BluTV'nin, Türkiye'de ve dünyada çok tutulan "Game of Thrones" dizisini yapan HBO'nun da sahibi olan bir dünya devine geçmesi ile streaming pazarı da hareketlenecek.

Platform kısa sürede Türkiye pazarında Netflix gibi bir dünya devi ile yarışır hale gelmişti. Ayrıca Arap dünyasının medya grupları ile işbirliği yaparak, o pazarda da kendine bir yer edinmişti.

Böyle olunca da dünyanın şu an en hızla büyüyen medya gruplarından biri olan Warner Bros.Discovery'ın dikkatini çekmişti.

Dün imzalanan anlaşma, Türkiye'de son günlerde ekonomide işaretleri artan iyileşmenin ilk işaretlerinden biri olarak da kabul edilebilir.

YÜZDE 35 HİSSEDAR OLMUŞTU

Öte yandan 19 Ocak 2021 tarihinde Discovery, BluTV'nin yüzde 35 hissesini 20 milyon dolara satın almıştı. Ortaklığın ardından birçok HBO dizisi ve Discovery içeriği platformda yer almaya başlamıştı.

Film, dizi, spor, yaşam ve yetişkin türlerinde yerli ve yabancı içerikler sunan BluTV'de; Game of Thrones, Chernobyl, The Sopranos, Sex and the City, House of the Dragon gibi yabancı içeriklerin yanı sıra Mahkum, Magarsus, Börü gibi yerli içerikler de bulunuyor.

DOĞAN AİLESİ MEDYAYA TAMAMEN VEDA ETTİ

BluTV’yi, medyadan çekilen Doğan ailesinin üçüncü kuşağının bir üyesi olan Doğan Yalçındağ kurdu. Platform, Hanzade Doğan’ın kurduğu Hepsiburada’dan sonra ailenin en büyük ikinci başarısı konumundaydı.