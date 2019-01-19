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İçişleri Bakanı Soylu'dan seçim güvenliğiyle ilgili açıklama
19.01.2019 - 19:35 | Son Güncelleme: 19.01.2019 - 19:36
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Türkiye seçim yapma ve seçim güvenliği konusunda dünyada önde gelen ülkelerden biridir ve hatta başlarındadır. Ne Suriyelilerin oy kullanması ne adres kayıtlarındaki bir eksiklik-hata, seçimin sonuçları üzerinde tesir edebilecek etkiye sahip değildir
Etiketler : İçişleri Bakanı Süleyman Soylu,politika haberleri,
599150 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/politika/599150.aspx
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