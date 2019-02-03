Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Filistin’de işgalin son bulması, barışın ve huzurun tesisi için elindeki tüm imkânları kullandığını belirten Erdoğan, “Türkiye, Filistin davasına ve Filistin halkına sırtını dönmeyecektir. Elimizdeki tüm imkânları kardeşlerimizle paylaşmayı sürdüreceğiz” dedi ve “Türkiye ile ilgili sarf edilen asılsız söylemlere” karşı gösterdikleri duruş için milletvekillerine müteşekkir olduğunu ifade etti. Erdoğan daha sonra Tarabya Köşkü’ne geçerek Ürdün Kralı 2. Abdullah ve eşi Rania’yı ağırladı.