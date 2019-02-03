Filistin’de işgalin son bulması, barışın ve huzurun tesisi için elindeki tüm imkânları kullandığını belirten Erdoğan, “Türkiye, Filistin davasına ve Filistin halkına sırtını dönmeyecektir. Elimizdeki tüm imkânları kardeşlerimizle paylaşmayı sürdüreceğiz” dedi ve “Türkiye ile ilgili sarf edilen asılsız söylemlere” karşı gösterdikleri duruş için milletvekillerine müteşekkir olduğunu ifade etti. Erdoğan daha sonra Tarabya Köşkü’ne geçerek Ürdün Kralı 2. Abdullah ve eşi Rania’yı ağırladı.
Erdoğan: Türkiye Filistin’e sırtını dönmez
03.02.2019 - 05:09 | Son Güncelleme: 03.02.2019 - 05:19
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İsrail Parlamentosundaki Arap kökenli milletvekillerini Huber Köşkü’nde kabul etti.
Etiketler : erdoğan,filistin,
602023 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/politika/602023.aspx
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