İptal talebi reddedildi! CHP'nin olağanüstü kurultayı pazar günü yapılacak

CHP'deki kurultay krizlerinde yeni bir gelişme yaşandı.

21 Eylül'de CHP olağanüstü kurultay kararı alınmıştı. Buna yapılan itiraz ise Ankara İl Seçim Kurulu tarafından reddedildi.

NE OLMUŞTU?

Genel Başkan Özgür Özel'in çağrısı üzerine, kayyım ihtimalini ortadan kaldırmak için 6 Nisan 2025'te olağanüstü kurultaya gidilmişti.

Ancak 38. Olağanüstü Kurultay'da oy kullanan İstanbul'un 196 kurultay delegesi, "iradelerinin sakatlandığı" iddiası nedeniyle tedbiren uzaklaştırılmıştı.

Şaibeli kurultayla ilgili süreç devam ederken mutlak butlan ya da kayyım ihtimali CHP'yi karıştırdı.

İstanbul 42. Asliye Hukuk Mahkemesi, 2 Eylül 2025 tarihindeki kararıyla CHP'nin İstanbul İl Kongresindeki oylamada usulsüzlük yapıldığı iddiasından ötürü ihtiyatî tedbir olarak, CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik'i görevden uzaklaştırdı ve Çelik'in yerine İstanbul İl Başkanlığı'nı idare etmesi için Gürsel Tekin'i kayyım atadı.

İstanbul İl Kongresi için çıkan olan bu kararın 38. Olağan Kurultay hakkındaki süreci de etkileyebileceğine yönelik fikirlerin ortaya çıkması sonucunda 8. Olağan Kurultayın delegeleri, olağanüstü kurultaya gidilmesi talebiyle noterlere giderek imza vermeye başladı. İmza sayısının olağanüstü kurultayı toplamaya yetecek sayıya ulaşmasıyla CHP genel başkanı Özgür Özel, 22. Olağanüstü Kurultay'ın yapılması için Çankaya İlçe Seçim Kurulu'na 5 Eylül 2025 tarihinde başvuru yaptı.

Kurultay; 21 Eylül günü Ankara'nın Yenimahalle ilçesindeki Nazım Hikmet Kültür Merkezi'nde saat 10.00'da toplanacak.