CHP kongresinin itirazına ret

CHP delegesi Resul Kurt, hafta sonu yapılacak olan 22. Olağanüstü Kurultayı'nın iptali için Çankaya İlçe Seçim Kurulu'na başvurmuştu.

Seçim Kurulu kararını verdi ve söz konusu başvuruyu reddetti.

KURULTAY HAFTA SONU YAPILABİLECEK

TGRT Ankara Haber Koordinatörü Ahmet Sözcan, "Şimdi bu karar Yüksek Seçim Kurulu'na taşınacak. Ancak şu an için hafta sonu yapılacak kurultayın önünde bir engel kalmadı" dedi.