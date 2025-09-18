Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
YSK, yarın CHP'nin Olağanüstü Kurultayı'na yapılan itirazı görüşecek

YSK, yarın CHP’nin Olağanüstü Kurultayı’na yapılan itirazı görüşecek

Kaynak: Türkiye Gazetesi
YSK, yarın CHP’nin Olağanüstü Kurultayı’na yapılan itirazı görüşecek
Politika Haberleri  / Türkiye Gazetesi

CHP’nin, 21 Eylül Pazar günü yapılacak Olağanüstü Kurultay kararı, ''tam kanunsuzluk'' iddiasıyla YSK’ya taşındı. YSK, yarın saat 15.30’daki gündem toplantısında itirazı görüşecek.

CHP’nin 21 Eylül Pazar günü yapılmasına karar verilen Olağanüstü Kurultayı’na bazı delegeler itiraz etti. Çankaya 4. İlçe Seçim Kurulu bu itirazı reddetti. Delegeler, kararı Ankara İl Seçim Kurulu’na taşıdı ancak İl Seçim Kurulu da “ilçe kararları kesin” diyerek başvuruyu reddetti. Bunun üzerine kurultay kararı, “tam kanunsuzluk” iddiasıyla YSK’ya götürüldü. YSK, yarın saat 15.30’daki toplantısında itirazı görüşecek.

