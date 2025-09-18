YSK, yarın CHP’nin Olağanüstü Kurultayı’na yapılan itirazı görüşecek

CHP’nin 21 Eylül Pazar günü yapılmasına karar verilen Olağanüstü Kurultayı’na bazı delegeler itiraz etti. Çankaya 4. İlçe Seçim Kurulu bu itirazı reddetti. Delegeler, kararı Ankara İl Seçim Kurulu’na taşıdı ancak İl Seçim Kurulu da “ilçe kararları kesin” diyerek başvuruyu reddetti. Bunun üzerine kurultay kararı, “tam kanunsuzluk” iddiasıyla YSK’ya götürüldü. YSK, yarın saat 15.30’daki toplantısında itirazı görüşecek.