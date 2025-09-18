İBB soruşturmasında itirafçı olmuştu: Ertan Yıldız CHP'den istifa etti

İstanbul Büyükşehir Belediyesine yönelik ‘yolsuzluk' soruşturması kapsamında Ertan Yıldız, tutuklanarak cezaevine girmişti. Bir süre sonra etkin pişmanlıktan yararlanarak tahliye edilen Bakırköy Belediyesi CHP Meclis Üyesi Ertan Yıldız, CHP'den istifa ettiğini açıkladı.

Ertan Yıldız, Tüm para sistemini Ekrem İmamoğlu'nun kontrol ettiğini, ihalelerin Beylikdüzü kökenli firmalara verildiğini itiraf etmişti. İtirafları sonrası hakkındaki ev hapsi kaldırılan Ertan Yıldız, bugün CHP’den istifa ettiğini duyurdu.

İFADESİNDE NE DEMİŞTİ?

Yıldız ifadesinde şu ifadelere yer verdi: "Ekrem İmamoğlu adına yapılan tahsilatlar Fatih Keleş'te toplanmaktaydı. Bu paralar genellikle Florya'da bulunan eski başkanlık konutu olan ve Fatih Keleş'in ofis olarak kullandığı yere getirilmekteydi. Operasyondan yaklaşık 7-8 ay önce Ekrem İmamoğlu birçok İBB bürokratına dinlendiğimizi ve takip edildiğimizi, dikkatli olmamız gerektiğini söylemiştir. Ekrem İmamoğlu tüm parasal sistemi kendisi takip etmekte olup, bu sistemde nam hesabına çalışan kişilere tek tek hesap sorardı.

Bu şahıslar da kendi adlarına zaman zaman küçük işler yapar Ekrem İmamoğlu da buna göz yumardı. Hakkımda isnat edilen Capacity AVM'den rüşvet istenmesi konusunda benim hiçbir dahlim bulunmamakla beraber söz konusu olay Bakırköy Belediye Başkan Yardımcısı Ali Rıza Akyüz bana burada taşıyıcı perdelerin kesilerek binanın depreme riskli hale geldiğini, buralarda otoparkların iptal edilerek dükkan yapıldığını söyledi."

SORUŞTURMA BAŞLATILMIŞTI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik yolsuzluk soruşturmasında tutuklanan şüpheli Ertan Yıldız'ın, etkin pişmanlık kapsamında ifade vermesinin ardından vekaleti olmayan avukatlar tarafından cezaevinde baskı altına alınmaya çalışıldığı iddialarına ilişkin soruşturma başlatmıştı.

CHP'DEN İHRACI İSTENDİ

Öte yandan CHP Kadıköy İlçe Başkan Yardımcısı Okan Karamanlı, Yıldız'ın CHP'den ihraç edilmesi talebiyle disiplin kuruluna sevki için dilekçe verdi. Karamanlı, "Ertan Yıldız isimli Bakırköy Belediyesi Meclis Üyesi, Cumhuriyet Halk Partili olmanın vasıf ve mahiyetlerini yitirmiştir. İvedilikle disipline sevk edilerek bununla birlikte parti üyeliğinden ihraç edilmesini arz ederim" dedi.