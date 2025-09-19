Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
İki günlük kışa veda vakti... Meteoroloji açıkladı: Pazartesi sürprizi yolda!

İki günlük kışa veda vakti... Meteoroloji açıkladı: Pazartesi sürprizi yolda!

Güncelleme:
İki günlük kışa veda vakti... Meteoroloji açıkladı: Pazartesi sürprizi yolda!
Yaşam Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Yurt genelinde soğuk ve yağmurlu hava dün başladı. AKOM, İstanbul’da hafta sonuna kadar sağanak ve soğuk havanın süreceğini bildirdi. Cumartesi ve pazar soğuklar yavaş yavaş azalacak, pazartesi sıcaklıklar artacak.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre yurdun kuzey, iç ve doğu kesimleri parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara’nın kuzeydoğusu, Karadeniz (Çorum hariç), Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunun yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

İki günlük kışa veda vakti... Meteoroloji açıkladı: Pazartesi sürprizi yolda! - 1. Resim

Yağışların; Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusu ve Artvin çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın; Marmara’nın güneyi, Ege, Akdeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu’nun güney ve doğusu ile Doğu Anadolu’nun batısında kuzeyli yönlerden, Doğu Anadolu’nun güneydoğusunda güneyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat); Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında ise kuvvetli ve yer yer fırtına (50-70 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

İki günlük kışa veda vakti... Meteoroloji açıkladı: Pazartesi sürprizi yolda! - 2. Resim

HAVA SICAKLIĞI

Hava sıcaklığının, güney ve doğu kesimlerde mevsim normallerinin (1-3 derece) altında, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor.

İki günlük kışa veda vakti... Meteoroloji açıkladı: Pazartesi sürprizi yolda! - 3. Resim

RÜZGAR

Genellikle kuzeyli, yurdun doğu kesimlerinde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara’nın güneyi, Ege, Akdeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu’nun güney ve doğusu ile Doğu Anadolu’nun batısında kuvvetli (40-60 km / saat), Doğu Anadolu’nun güneydoğusu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında yer yer fırtına (50-70 km/sa) olarak esmesi tahmin ediliyor.

İki günlük kışa veda vakti... Meteoroloji açıkladı: Pazartesi sürprizi yolda! - 4. Resim

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Yapılan son değerlendirmelere göre; Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusu ve Artvin çevrelerinde yerel kuvvetli olması beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, yerel küçük çaplı dolu ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

İki günlük kışa veda vakti... Meteoroloji açıkladı: Pazartesi sürprizi yolda! - 5. Resim

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI

Rüzgarın, Marmara’nın güneyi, Ege, Akdeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu’nun güney ve doğusu ile Doğu Anadolu’nun batısında kuzeyli yönlerden kuvvetli(40-60 km / saat), Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda güneyli, Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında kuzeyli yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına (50-70 km/sa) olarak esmesi tahmin edildiğinden vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması gerekmektedir.

İki günlük kışa veda vakti... Meteoroloji açıkladı: Pazartesi sürprizi yolda! - 6. Resim

AKOM'UN AÇIKLAMASI

AKOM'dan yapılan açıklamada ise şu ifadeler yer aldı:

İstanbul’da hafta sonuna (Cumartesi) kadar etkili olması beklenen sistem nedeniyle, rüzgarın kuzeyli yönlerden (Poyraz) kuvvetli (20-50 km/s) eseceği; beraberinde kısa süreli yerel sağanak yağmur geçişleri yaşanacağı öngörülüyor.
Sıcaklıkların 22-24°C aralığında serin seyredeceği tahmin ediliyor.

Kaynak: Türkiye Gazetesi
