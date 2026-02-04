4 Şubat 2026 tarihli Resmi Gazete yayımlandı. Cumhurbaşkanlığı kararları, atamalar, yönetmelikler ve çeşitli tebliğlerin yer aldığı yeni sayıda kamuoyunu ilgilendiren birçok düzenleme yürürlüğe girdi. Günün ilk saatlerinden itibaren Resmi Gazete kararları yakından takip ediliyor.

Her gün olduğu gibi 4 Şubat 2026 Çarşamba günü de Resmi Gazete’de yayımlanan kararlar, vatandaşların ve kurumların gündeminde yer aldı. Cumhurbaşkanı imzasıyla yürürlüğe giren düzenlemeler, kamu yönetimi, ekonomi, eğitim ve idari işleyiş başta olmak üzere birçok alana ilişkin başlıklar içeriyor.

4 ŞUBAT RESMİ GAZETE KARARLARI

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

HÂKİMLER VE SAVCILAR KURULU KARARI

–– Hâkimler ve Savcılar Kuruluna Ait Karar

YÖNETMELİKLER

–– Dip Tarama Malzemesinin Çevresel Yönetimi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Millî Eğitim Bakanlığı Özel Ulaştırma Hizmetleri Mesleki Eğitim ve Geliştirme Kursları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Tacir ve Sanayiciler Tarafından Üretilen Mal ve Hizmetlerin Azami Fiyat Tarifelerinin Düzenlenmesi Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– 6306 Sayılı Kanunun Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

TEBLİĞLER

–– Özelleştirme İdaresi Başkanlığının 02/02/2026 Tarihli ve 2026/ÖİB-K-07, 08 ve 09 Sayılı Kararları

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri



