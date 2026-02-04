Yunan, 15 Temmuz ihaneti sonrası FETÖ’ye kucak açtığına pişman oldu. Oturum izni alan hainlerin, İsrail ile ABD’ye çok sayıda gizli belge sızdırdığı ortaya çıktı. Atina ‘güvenlik tehdidi’ olarak nitelediği FETÖ’cüleri sınır dışı etmenin yolunu arıyor.

Yunanistan makamları, 2016’daki darbe girişimi sonrası ülkeye sığınan ve siyasi sığınma hakkı kazanan FETÖ üyesi Türk vatandaşlarının oturum izinlerini “ulusal güvenlik tehdidi” gerekçesiyle iptal etmeye başladı.

İptal kararlarının, içeriği sığınmacılara ve avukatlarına açıklanmayan, Ağustos-Ekim 2025 tarihli üç “gizli belgeye” dayandırıldığı ifade edildi. Buna göre FETÖ üyelerinin Yunanistan’da da CIA ve Mossad’a çalıştıkları ve Yunan makamları hakkında bilgi sızdırdıkları öğrenildi.

YUNAN’IN BİLGİLERİNİ CIA VE MOSSAD’A SATTILAR

FETÖ üyelerinin kritik Yunan mevkilerine sızdıkları, buradan elde ettikleri bilgi ve belgeleri herhangi bir karşılığı olmadan CIA ve Mossad’a aktardıkları belirlendi. Öte yandan, DHKP-C ve PKK terör örgütleri ile bağlantılı olan kişilerin de oturum izinlerinin iptal edildiği bilgi verildi. Bu terör örgütlerine mensup kişilerden yeni başvurunun ise kabul edilmediği kaydedildi. Son yıllarda birçok Türk vatandaşının Yunanistan’da faaliyet gösteren mafya başta olmak üzere kaçakçılık, uyuşturucu, fuhuş, casusluk olaylarına karıştıkları belirlenmişti.

