Milli Savunma Bakanlığı, 1 askerimizin şehit olduğunu duyurdu.

Bakanlık'tan yapılan açıklamada Bakım Astsubay Kıdemli Başçavuş Talat Okur'un rahatsızlığı nedeniyle kaldırıldığı hastanede kurtarılamayarak şehit olduğu bildirildi.

MSB'den Yaşar Güler'in adıyla yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Kahraman silah arkadaşımız, rahatsızlanması nedeniyle hastaneye kaldırılmış; yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak 3 Şubat 2026 tarihinde şehit olmuştur. Kahraman şehidimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmet; kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim."