Milli Savunma Bakanlığı duyurdu! 1 askerimiz şehit oldu
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Bakım Astsubay Kıdemli Başçavuş Talat Okur'un rahatsızlığı nedeniyle kaldırıldığı hastanede şehit olduğunu açıkladı.
Milli Savunma Bakanlığı, 1 askerimizin şehit olduğunu duyurdu.
Bakanlık'tan yapılan açıklamada Bakım Astsubay Kıdemli Başçavuş Talat Okur'un rahatsızlığı nedeniyle kaldırıldığı hastanede kurtarılamayarak şehit olduğu bildirildi.
MSB'den Yaşar Güler'in adıyla yapılan açıklamada şöyle denildi:
"Kahraman silah arkadaşımız, rahatsızlanması nedeniyle hastaneye kaldırılmış; yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak 3 Şubat 2026 tarihinde şehit olmuştur. Kahraman şehidimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmet; kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim."
