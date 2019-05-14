Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Selçuk Böke

Gölcük Deniz Ana Üs Komutanlığı’ndan ayrılan savaş gemileri, eğitimler kapsamındaki senaryoları uygulamayı sürdürüyor. 26 bin askerin katıldığı tatbikat, Karadeniz, Ege Denizi ve Doğu Akdeniz olmak üzere aynı anda üç denizde gerçekleştirilecek. Birlik ve gemilerin üs ile limanlardan hareketleriyle başlayan tatbikatta, 17 Mayıs’a kadar temeli deniz nevilerine yönelik su üstü harbi, denizaltı savunma harbi, hava savunma harbi, amfibi harekât, mayın harbi, elektronik harbi, denizde denetim harekâtı ve denizaltıdan personel kurtarma eğitimlerini içeren harekâta hazırlık eğitimleriyle fiili atışlar gerçekleştirilecek. Tatbikat kapsamında yerli ve milli silah sistemleriyle yüksek süratli su üstü ve hava drone’larına atışlar, gemiden karaya çok namlulu roketatar atışları, vurucu insansız hava aracı atışları, silahlı insansız hava aracıyla atışlar atışları başta olmak üzere birçok atış ve eğitim yapılacak.

Millî Savunma Bakanı Hulûsi Akar, tatbikatı sadece iç kamuoyunun değil, yurt dışındaki muhatapların da yakından takip ettiğini belirtti. “Ege’de, Doğu Akdeniz’de ve Kıbrıs’ta da ülkemizin hak ve hukukunu korumak için gerekli her türlü tedbiri alıyoruz” diyen Bakan Akar, Akdeniz’de petrol aramamızdan dolayı rahatsızlık duyan ülkelere de gerekli cevabı verdi. Akar, şöyle konuştu: “Bu tatbikatlardaki amacımız; Türk Silahlı Kuvvetlerinin deniz hak ve menfaatlerini korumak ve kollamak konusunda son derece azimli, kararlı ve buna muktedir olduğunu göstermektir.”