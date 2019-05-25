Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, PKK elebaşı Abdullah Öcalan’ın avukatlarıyla görüşmesinin İstanbul seçimiyle veya çözüm süreciyle bağdaştırılamayacağını söyledi. Ankara Ulucanlar Cezaevi Müzesi’nde düzenlenen iftarda gazetecilerin sorularını cevaplayan Adalet Bakanı Gül, Öcalan’ın ocak ayında ailesi ile görüştüğünü belirterek şöyle konuştu: Uzun zamandır görüşmüyordu. Avukatı ile ilgi konuda mahkemece hukuki bir engel vardı, bu engel, karar infaz hakimliğinin kararına yapılan itirazla kaldırıldı. Bu çerçevede yapılan bir görüşmedir, ziyarettir. Bunu bir seçimle de bağdaştırmanın gereği yok. Mahkemece verilmiş bir görüşme, bir avukatla yapılan görüşme çerçevesindeki bir süreçtir.

“Periyodik olarak devam edecek mi?” sorusu üzerine de Gül “Dün yine bir görüşme oldu. Bunu ilgili makamlar değerlendirmesi elbette cezaevinin durumu, hukukun, mevzuatın gerektirdiği ölçüler çerçevesinde bunları elbette takdir edecektir.” diye konuştu. Adalet Bakanı Gül, af ile ilgili bir çalışma yapılıp yapılmadığı sorusuna “Bu konu Meclisin takdirinde olan bir husus. MHP’nin teklifi de bir aftan öte infaza ilişkin birtakım öneriler ihtiva ediyordu. Bu konu ne şekilde olur, gündeme gelir mi, doğrudan parti yönetimimizin, grubunun vereceği bir karar. Dolayısıyla şu an Meclis gündeminde öyle bir teklif yok” karşılığını verdi.

“Süresiz nafaka adil değil"

Bakan Gül, süresiz nafaka konusunun hatırlatılması üzerine bu konuda çalışmaların son aşamaya geldiğini, tüm paydaşların dinlendiğini, reflekslerini ortaya koyma anlamında çalışmaları bitirme aşamasında olduklarını ifade etti. Süresiz nafakanın adil olmadığına dikkat çeken Gül “Bir nafakanın süreli ya da objektif kriterlerle hakkaniyet ve adalet ölçüsü içerisinde düzenlenmesi gerekir. Alt üst sınır konusunda teknik çalışmalar tamamlanmak üzere. Tarafları ve çocukları örselemeden bu süreç bir an evvel en makul sürede nasıl tamamlanır da taraflar yara almaz... Boşanıyor, kopmak istiyor ve ölene kadar ona bir ödeme yapıyorsunuz. Bir şekilde bir irtibatınız oluyor. Bu daha farklı sıkıntılara da sebep oluyor” diye konuştu.