Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Temaslarda bulunmak üzere İzmir’e gelen Yıldırım, Adnan Menderes Havalimanı’nda partililer tarafından coşkuyla karşılandı. Yıldırım, İzmir’i özlediğini, seçimlerden dolayı bir dönem şehirden ayrı kaldığını ifade etti. Hangi görevde olursa olsun İzmir’in yerinin ayrı olduğuna dikkati çeken Yıldırım, “Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde seçimsiz 4 yılda Türkiye’nin büyümesi için var gücümüzle çalışacağız” diye konuştu. Buradan Kınık ilçesine geçen Yıldırım, Devlet Hastanesinin açılış törenine katıldı. Binali Yıldırım Kınık halkına verdikleri hastane sözünü tuttuklarını ifade edere şunları söyledi: “Hastane sözünü 2006 yılında verdik. Rabbim hastalık vermesin ama lazım olduğunda elimizin altında tesisimizin olması çok güzel bir şey. ‘Sağlık olsun’ demekle sağlık olmuyor. Lafla peynir gemisi yürümüyor. Solcuların, CHP zihniyetinin bu ülkede hiçbir hizmeti yoktur. Onların tek işi konuşmak. Konuşmayı çok güzel yaparlar. Çünkü bu halk bunlara iktidar vermedikleri için konuşmakta usta oldular. 50 yıldır konuşuyorlar ama sağ iktidarlar hep hizmet yapmıştır, proje yapmıştır, ülkeyi kalkındırmanın dertlisi olmuşlardır. Son 17 yıldır Türkiye’nin nereden nereye geldiğini, İzmir’in nereden nereye geldiğini en iyi sizle biliyorsunuz. Hiç merak etmeyin. Durmak yok, yola devam.” Konuşmaların ardından Binali Yıldırım, Kınık Devlet Hastanesi ile telekonferansla bağlanarak, Foça Devlet Hastanesi’nin açılışını yaptı.