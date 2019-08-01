Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Haber Merkezi ANKARA

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sivil plakalı makam aracıyla Bahçeli’nin evine geldi. Erdoğan’ın, Bahçeli’nin evinin önünde çektirdiği fotoğrafı gördükten sonra evi merak ettiği ve MHP liderini evinde ziyaret etmek istediği öğrenildi. Yarım saat süren görüşmede gündemdeki son gelişmelerin yanı sıra dış politika konularının da ele alındığı belirtildi. Görüşmede ayrıca Cumhur İttifakı’nın önümüzdeki dönem yol haritası başta olmak üzere Cumhurbaşkanlığı Hükûmet Sistemi’nin aksayan yönlerine dair yürütülen değerlendirme çalışmaları hakkında görüş alışverişinde bulundu.

KARARLILIK MESAJI

Erdoğan’ın dış politika konularına ilişkin de MHP lideri Devlet Bahçeli’ye bilgi verdiği kaydedildi. MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın “Suriye’nin kuzeyinden gelen ve uluslararası aktörlerce desteklenen terörist tehdidi sonsuza kadar etkisiz hâle getirmek üzere Fırat’ın doğusuna yönelik bir askeri harekât kaçınılmazdır” ifadesini kullanmıştı. Görüşmede, iki liderin Fırat’ın doğusu konusunda kararlılık mesajı verdiği öğrenildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ayrılmasının ardından MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de partisinin genel merkezine geçti.

JOHNSON’LA GÖRÜŞTÜ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İngiltere Başbakanı Boris Johnson ile telefonda görüştü. Erdoğan, İngiltere’nin yeni başbakanı seçilmesi dolayısıyla Johnson’ı tebrik etti. Başkan Erdoğan, Johnson ile görüşmesinde, Türkiye ve Birleşik Krallık’ın önemli stratejik ortak olduğunu belirterek, iki ülke arasındaki ilişkilerin yeni dönemde de her alanda gelişeceğine inandığını ifade etti.