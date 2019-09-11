Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Turan “Ahmet Türk’ün terörle ilgisi yokmuş. Hadi oradan yahu!.. Hiçbir adam ezbere gerekçelerle görevden alınmaz. Biz ülke ayağa kalksın diye uğraşırken, terörle uğraşırken, çıkıp karşımıza ısrarla ‘niye kayyum tayin ettin, niye bunu yaptın’ diyorlar. PKK’ya göz kırpan kim varsa o gözü oyacağız. Hiç kimse bana Ahmet Türk terörle iltisaklı değil demesin. Ahmet Türk hiç şimdiye kadar PKK’ya bir tek laf etmiş mi?” diye konuştu.