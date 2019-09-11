Turan “Ahmet Türk’ün terörle ilgisi yokmuş. Hadi oradan yahu!.. Hiçbir adam ezbere gerekçelerle görevden alınmaz. Biz ülke ayağa kalksın diye uğraşırken, terörle uğraşırken, çıkıp karşımıza ısrarla ‘niye kayyum tayin ettin, niye bunu yaptın’ diyorlar. PKK’ya göz kırpan kim varsa o gözü oyacağız. Hiç kimse bana Ahmet Türk terörle iltisaklı değil demesin. Ahmet Türk hiç şimdiye kadar PKK’ya bir tek laf etmiş mi?” diye konuştu.
Turan'dan Arınç'a: Hadi oradan yahu!..
11.09.2019 - 02:59 | Son Güncelleme: 11.09.2019 - 03:01
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, “Ahmet Türk’ü tanıyorum ve ona saygı duyuyorum. Terörle alakası yoktur, barış olsun isteyen biridir” diyen Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu üyesi Bülent Arınç’a sert çıktı.
Etiketler : bülent turan,bülent arınç,ak parti,
649548 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/politika/649548.aspx
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