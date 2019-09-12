Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MYK-MDK Toplantısı sonrasında yazılı açıklamada bulunan Bahçeli, Diyarbakır’da terör yandaşlarına isyan eden annelere destek verdi. MHP lideri “Diyarbakır HDP İl Başkanlığı önünde oturma eylemi yapan anaların çığlıkları her yerden duyuluyorsa, dağa kaçırılan evlatlarını alçak insan tacirlerinden istiyorlarsa bunun yegâne sebebi yüksek mücadelenin sonucunda cesaret kazanmalarıdır. Kandil’e terörist sevk zincirinin bir halkası olan terör kuryesi HDP’den analık şuurunun hesap sorması önemli bir gelişmedir. Sözde Büyük Kürdistan ihaneti bizzat Kürt kökenli kardeşlerimin muazzam tepki, üstün dirayetiyle gömülecektir” ifadelerini kullandı. Bahçeli, annelere çözüm yeri olarak HDP’yi değil, Ankara’yı gösteren İYİ Parti lideri Meral Akşener’e de isim vermeden “Anaların feryadının çözüm yeri olarak devleti işaret edenler HDP’yi arkalayan, PKK’yla aynı çizgiye düşen zillet ve rezalet figüranlarıdır” diye yüklendi.

CHP’nin şehit cenazelerine ve annelerin feryadına duyarsız kaldığını belirten Bahçeli, “CHP’sinden İP’ine, sanatçısından sözde aydınına kadar (ilgisiz ve duyarsız kalan) herkes dökülen kanlardan birinci derecede sorumludur” dedi.

Suriye’nin kuzeyinde kurulacak güvenli bölge konusunda çalışmalar sürerken terör örgütüne yardımda bulunan ABD’yi de eleştiren Devlet Bahçeli şunları kaydetti: Bu ikiyüzlü ve muhataralı tavır müttefiklik hukukuyla çelişmekte, stratejik ortaklıkla ters düşmektedir. ABD’nin, güvenli bölge planlamasını bölücü terör örgütünün sözde güvenlik açığını kapatmak üzerine tasarlama ve temin etme niyeti vahim ve fahiş bir yanlıştır. Bu yanlıştan acilen dönülmelidir.