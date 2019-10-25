Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Güvenlik politikaları uzmanı Mete Yarar, Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin, "Tam 1,5 ay önce Türkiye ne istediyse şu anda aldı. Bu harekata başarısız demek körlükten başka bir şey olamaz." dedi.

Yarar, Konya Kitap Günleri kapsamında Selçuklu Kongre Merkezi'nde düzenlenen "Barış Pınarı Harekatı" söyleşide, harekatın, üzerinde durulması, düşünülmesi ve konuşulması gereken önemli bir operasyon olduğunu söyledi.

Türkiye'nin Barış Pınarı Harekatı'yla, hedeflediklerine ulaştığını belirten Yarar, PKK ve PYD denilen, aynı kılıf içinde olan bu örgütün sınırdan uzaklaşmasının istendiğini dile getirdi.

İkinci istenilenin Türkiye'de bulunan Suriyeli misafirlerin dönebilecekleri bir güvenli bölge olduğunu vurgulayan Yarar, şunları kaydetti:

"Üçüncü isteğimiz, Adana Mutabakatı ve diğerleriyle beraber nasıl yapacağımızı belirlemekti. Belki dördüncü bir isteğimiz de operasyonun çok kısa bir sürede başarıya ulaşmasıydı. Kazanan Türkiye oldu. PKK terör örgütünü 30 kilometrenin dışına çıkarmakla ilgili iki ülkeden, Rusya ve ABD'den garantiyi alabildik mi? Bence aldık. Amerikalılar bölgeden çıktı mı? Çıktı. Türkiye operasyonunu yalnızca 8 günde bitirdi mi? Bitirdi. Bu işin içine Rusya'yı ve Esad'ı da dahil ederek Türkiye'nin üzerinde bulunan uluslararası yükü kaldırdık mı? Kaldırdık. Rusya ve ABD ilk defa bir konuda veto kullandılar. O da Suriye ile ilgili konuda. İkisini bir araya getirdik. Tam 1,5 ay önce Türkiye ne istediyse şu anda aldı. Bu harekata başarısız demek körlükten başka bir şey olamaz."

Barış Pınarı Harekatı'nın Türkiye'nin bütün milli unsurlarıyla başarıyla yürüttüğü bir operasyon olduğuna dikkati çeken Yarar, Milli Savunma Bakanlığı, Milli İstihbarat Teşkilatı, Dışişleri Bakanlığı ve siyasi kararlılığın harekatı başarılı bir noktaya ulaştırdığını söyledi.