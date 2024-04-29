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Deprem bölgesinde iki katlı ev bir anda çöktü! AFAD ekipleri arama çalışması başlattı

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Deprem bölgesinde iki katlı ev bir anda çöktü! AFAD ekipleri arama çalışması başlattı

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Kahramanmaraş’ta iki katlı ev çöktü, ekipler arama çalışmaları başlattı. AFAD ekipleri arama çalışması başlattı.

6 Şubat'ta iki büyük depremin meydana geldiği ve şiddetli artçıların sürdüğü Kahramanmaraş’ta iki katlı metruk ev çöktü.

ARAMA ÇALIŞMALARI BAŞLADI

Deprem bölgesinde yaşanan olay Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu İlçesi Şehit Evliya Mahallesi’nde meydana geldi.

Deprem bölgesinde iki katlı ev bir anda çöktü! AFAD ekipleri arama çalışması başlattı - 1. Resim

Kullanılmadığı öğrenilen iki katlı müstakil ev henüz bilinmeyen nedenle bir anda çöktü.

Deprem bölgesinde iki katlı ev bir anda çöktü! AFAD ekipleri arama çalışması başlattı - 2. Resim

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, göçük altında biri olma ihtimaline karşı arama çalışmaları başlattı.

Deprem bölgesinde iki katlı ev bir anda çöktü! AFAD ekipleri arama çalışması başlattı - 3. Resim

Çalışmalar devam ediyor.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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