Deprem bölgesinde iki katlı ev bir anda çöktü! AFAD ekipleri arama çalışması başlattı

Kahramanmaraş’ta iki katlı ev çöktü, ekipler arama çalışmaları başlattı. AFAD ekipleri arama çalışması başlattı.

6 Şubat'ta iki büyük depremin meydana geldiği ve şiddetli artçıların sürdüğü Kahramanmaraş’ta iki katlı metruk ev çöktü.

ARAMA ÇALIŞMALARI BAŞLADI

Deprem bölgesinde yaşanan olay Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu İlçesi Şehit Evliya Mahallesi’nde meydana geldi.

Kullanılmadığı öğrenilen iki katlı müstakil ev henüz bilinmeyen nedenle bir anda çöktü.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, göçük altında biri olma ihtimaline karşı arama çalışmaları başlattı.

Çalışmalar devam ediyor.