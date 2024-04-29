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Haberler > Politika > Seçim sonrası beklenen anket! AK Parti neden oy kaybetti? Yüzde 51 aynı cevabı verdi: Ekonomi

Seçim sonrası beklenen anket! AK Parti neden oy kaybetti? Yüzde 51 aynı cevabı verdi: Ekonomi

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Seçim sonrası beklenen anket! AK Parti neden oy kaybetti? Yüzde 51 aynı cevabı verdi: Ekonomi

Politika Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Yerel seçimler sonrası AK Parti'nin neden oy kaybettiği sorusu halen merak konusu. Beklenen anket ise Asal Araştırma'dan geldi. Ankete göre, AK Parti'nin oy kaybetmesinin nedeni olarak ekonomi, enflasyon ve hayat pahalılığı gösterildi. Üstelik bu cevabı verenlerin oranı yüzde 51.9 olarak anketlere yansıdı.

31 Mart yerel seçimleri Türkiye için pek çok açıdan tarihi önem taşıyor. CHP ilk kez Türkiye genelinde oy oranı olarak birinci parti konumuna yükselirken AK Parti ise ilk defa oy kaybetti.

Seçimler sonrası en çok tartışılan ise AK Parti'nin neden oy kaybı yaşadığı oldu. Asal Araştırma, 20-21 Nisan'da 26 ilde 18 yaş ve üzeri toplamda 2 bin vatandaşa "Sizce yerel seçimlerde AK Parti'nin oy kaybetmesinin en önemli sebebi nedir?" diye sordu.

Ankete katılanların yüzde 51.9'u "Ekonomi/Enflasyon/Hayat Pahalılığı" cevabını verdi. İkinci neden olarak ise yüzde 13.4 oranında "Emeklilier" cevabı verildi.

Anket sonuçları şöyle:

  • Ekonomi/Enflasyon/Hayat Pahalılığı: Yüzde 51.9
  • Emekliler: Yüzde 13.4
  • Yanlış adaylar: Yüzde 12.5
  • Mülteciler sorunu: yüzde 4.0
  • AK Parti yönetiminin halktan kopması: Yüzde 3.8
  • Sokak hayvanları: Yüzde 2.0
  • CHP’nin daha iyi çalışması: Yüzde 1.5
  • Adaletsizlik: Yüzde 1.4
  • Fenerbahçe ile ilgili söylemler: Yüzde 1.2
  • İsrail ile ticaret: Yüzde 0.7
  • Kürt sorunu: Yüzde 0.6
  • Diğer: Yüzde 3.1
  • Fikrim yok/Cevap yok: Yüzde 3.9

Düzenleyen:  - Politika
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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