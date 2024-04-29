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Simon Kjaer Süper Lig devine göz kırptı! Danimarkalı stoper Milan'dan ayrılacak

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Simon Kjaer Süper Lig devine göz kırptı! Danimarkalı stoper Milan&#039;dan ayrılacak

Spor Haberleri

İtalya Serie A ekiplerinden Milan ile yollarını ayırma kararı alan Simon Kjaer'in yeniden Süper Lig'de forma giyme ihtimalinin olduğu öğrenildi.

İtalyan devi Milan ile yeni sözleşme imzalamayan Simon Kajer, sezon sonunda takımdan ayrılma kararı aldı.

Kjaer'in menajeri Mikkel Beck, "Kjaer'in sözleşmesi uzatılmayacak ve sezon sonunda Milan'dan ayrılacak." ifadelerini kullandı.

Bir dönem Fenerbahçe forması da giyen 35 yaşındaki stoperin yeniden Süper Lig'e döneceği iddia edildi.

Fenerbahçeli Simon Kjaer evlendi

BECK: FENERBAHÇE'NİN ONU GETİRME HAYALİ VAR

Kjaer'in menajeri Beck, şubat ayında yaptığı açıklamada, devre arasında Fenerbahçe'nin ilgisini doğrulamış ve "Fenerbahçe'nin onun durumunu sorduğu bir gerçek. Kjaer, Fenerbahçe'deyken büyük bir yıldızdı ve Fenerbahçe'nin hala onu geri getirme hayali var." demişti.

Bonservisi elinde olacak olan Kajer için Fenerbahçe'nin teklif yapabileceği konuşuluyor.

Fenerbahçe'de 2015-2017 yılları arasında oynayan Simon Kjaer, toplam 88 maça çıkarak 5 gol ve 1 asistlik katkı sağlamıştı.

Düzenleyen:  - Spor
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