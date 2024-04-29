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Arda Güler, Ali Koç ile yaptığı görüşmeyi açıkladı 'Özel bir durum var'

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Arda Güler, Ali Koç ile yaptığı görüşmeyi açıkladı &#039;Özel bir durum var&#039;

Spor Haberleri

Real Madrid'in Türk yıldızı Arda Güler, Kafa Sports'a yaptığı özel açıklamalarda gol sevincine değindi. Ali Koç ile ilgili arasında geçen konuşmayı da paylaşan Arda, kırgınlık olmadığını söyledi.

Real Madrid'in Türk milli futbolcusu Arda Güler, İspanya'daki kariyerine dair açıklamalarda bulundu.

Kafa Sports'a konuşan Arda, "Gol sevincimin anlamı tevekküle dayanıyor. Her şeyin Allah'tan geldiğine inanıyorum. Çok çalışıyorum, gerisini Allah'a bırakıyorum." görüşlerini dile getirdi.

Fenerbahçe'den ayrıldığı dönemde Ali Koç ile aralarında kırgınlık yaşanmadığını aktaran 19 yaşındaki oyuncu, "Gol attığımda ilk arayanlardan biriydi, sakatlık geçirdiğimde de aramıştı. Başkanla aramızda özel bir durum daha var. Annem ameliyat olduğunda çok yardımcı olmuştu." dedi.

Arda Güler, Ali Koç ile yaptığı görüşmeyi açıkladı 'Özel bir durum var' - 1. Resim

ARDA GÜLER: SAYGISIZLIK EDİYORMUŞUM GİBİ...

İspanya'da kendisine 'Abi' dendiğini belirten Arda Güler, "Kimseye ismi ile seslenemiyorum. Luka diyemiyorum, Toni diyemiyorum kaç yaşında adamlar. Ailemizden böyle gördük. Saygısızlık ediyormuşum gibi hissediyorum. Toni abi, Modric abi diyorum. Onlar da bana abi demeye başladı o yüzden." ifadelerini dile getirdi.

Düzenleyen:  - Spor
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