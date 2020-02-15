Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

KKTC ve Türkiye'den yetkililerin katılımı ile kapalı Maraş bölgesinde gerçekleştirilen ‘Kapalı Maraş Açılımı’ başlıklı yuvarlak masa toplantısında somut bir yol haritası elde edilmesi hedeflendi. Toplantıya KKTC Başbakanı Ersin Tatar, Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay ile Türkiye'den Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ve çok sayıda sivil toplum örgütü temsilcisi katıldı. Toplantıda konuşan Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu, “Kapalı Maraş açılımı, Kıbrıs sorununun çözümü olacaktır. Kıbrıs sorununu çözecek olan Kıbrıslı Türklerdir. Türkiye her zaman Kıbrıslı Türklerin yanında olacaktır” dedi.

Mağusa Belediye Başkanı İsmail Arter ise, "Yıllarca ölü bir şehre bakmak bizleri psikolojik olarak çok yıprattı. Mağusa Belediyesi olarak ne kadar çalışsak da 10 metre mesafeyle kapalı bir şehrin olması bizi huzursuz etti ve bundan kurtulmamız lazım. Nasılsa kapalı Maraş Kıbrıslı Rumlar'a verilecek algısı, açık Maraş'ın gelişimini etkiledi" ifadelerini kullandı.

"46 yıldır kapalı tutulan Maraş'ın açılabileceğini düşünüyoruz"

Kapalı Maraş’ın açılacağını belirten Demokrat Parti Genel Başkanı Fikri Ataoğlu, "Siyasi eşitliğin kabul edilmediği bu durumda gerekli olması halinde bir ayrılığın gündeme getirilebileceğini düşünüyoruz. İki ayrı devlet inancındayız. 46 yıldır kapalı tutulan Maraş'ın açılabileceğini düşünüyoruz. Envanter çalışmaları sonucu tablo ortaya çıkacaktır" dedi.

“Sorun varsa çözümü vardır”

Eski Başbakan ve eski Meclis Başkanı Sibel Siber, "Sorun varsa çözümü vardır. Yeter ki gayret gösterelim. Hiçbir çözüm oturup beklemekle gelmez. Ortak akılla bulunacak çözüm en iyi çözüm olur. En çok konuştuğum, en çok önem verdiğim bir konuydu mülkiyet konusu. Eleştiri de aldım. Mülkiyet Kıbrıs sorununun köşe taşı. Mülkiyetle çözüm çözümü getirir mi? Yıllarca yaptığım çalışmalarda, yazdığım yazılarda bu komisyonu daha etkin hale getirelim dedim. Dünyayı da yanımıza alarak uluslararası hukuk çerçevesinde mülkiyete çözüm bulabiliriz. Maraş da bunun parçasıdır" şeklinde konuştu.

"KKTC için güzel sonuçlar çıkmasını çok istiyorum"

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, "KKTC için güzel sonuçlar çıkmasını çok istiyorum. Buradan çıkacak tüm sonuçların önemli çıktılara vesile olacağına inanıyorum. Bugün bize düşen Kıbrıs Türk halkının davasını yük gibi görmüyoruz" dedi.

"Statükoyu kıracağımıza inanıyoruz"

KKTC Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay ise, "Kapalı Maraş'ın kapalı olmaktan çıkması için hükümet olarak bir karar aldık. Maraş'taki mülklerin eski sahiplerinin hakkına zarar verilmeden açılması amaçlanmıştır. Envanter çalışmalarının en önemli ayağı olan arazi ve binalara yönelik bir çalışmadır. Yakında bir protokol hazırlanarak gerekli çalışmalar tamamlanacak ve belirlediğimiz hedefin nasıl hayata gerçekleştirileceğini görüşeceğiz. Statükoyu kıracağımıza inanıyoruz. Çok farklı görüşler bugüne kadar oldu, bugünden sonra da gerek siyasi, gerek hukuki ve diplomatik bir karar verilmelidir ve bu karar Cumhurbaşkanlığı seçimleri sonrası hayata geçirilmelidir" dedi.