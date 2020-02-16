Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Törende konuşan Erdoğan, “Üye sayımız artıyor, ailemiz büyüyor. Bugün AK Parti 10 buçuk milyona yakın Türkiye’nin en fazla üyeye sahip partisidir. Bu dünyada da böyledir. Örneği yok. Amacımız 83 milyon insanımızın her bir ferdini bu büyük ailenin bir parçası hâline getirmektir. Bu ülkede herkesin gönlünü kazanmadan orada kalıcı hâle gelmeden kendimizi görevimizi yerine getirmiş sayamayız. AK Parti kurulduğu günden bu yana seçimlerde istisnasız birinci çıkmasını, bu anlayışla çalışmasına borçludur. Türkiye’nin en çok oy alan ve 17 yılı aşkın süredir iktidarda bulunan partinin genel başkanı olarak milletimizle buluşuyoruz. Bu gece Pakistan’dan döndüm. Bu çalışmaları orada da yaptık. Çünkü AK Parti ulusal bir coğrafyaya değil uluslararası bir coğrafyaya hitap eden bir partidir. Bu sorumluluğumuzu daha da artırıyor. Bu sorumlulukla biz aynı zamanda o kadim tarihimizden aldığımız mesuliyetle bu yola devam edeceğiz. AK Parti milletin partisidir” dedi.

İDLİB’DE ÇÖZÜM YA DOSTÇA, YA ZORLA

Konuşmasında Suriye’deki gelişmelere de değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, özetle şunları söyledi: Türkiye’nin Suriye topraklarını işgal veya ilhak gibi niyeti asla söz konusu değildir. Biz işgal ve ilhakın önüne geçmenin gayreti içindeyiz. Rejim güçleri, Soçi Muhtırası’nın sınırlarına çekilene kadar İdlib’deki sorun çözülmeyecektir. İdlib’deki sorun çözülmedikçe ne buradan sınırlarımıza yönelen yeni kitlelerin ne de ülkemizdeki Suriyelilerin dönüşü mümkün olmayacaktır. İdlib’deki çözüm, rejimin saldırganlığının durdurulması ve anlaşmalardaki sınıra çekilmesi, aksi takdirde şubat bitmeden bu işi yapacağız. (İdlib’de çözüm) Bunu dostlarımızın desteğiyle gerçekleştirebilirsek memnuniyet duyarız. Bu işi zor yoldan yapmamız gerekiyorsa ona da varız. Suriye’yi terör örgütlerinden ve rejimin zulmünden temizlemeden bize huzurla uyumak haramdır. Türkiye’nin Suriye’de davetsiz misafir olduğunu öne sürenler, acaba kendilerinin dünyanın dört bir yanında davetsiz şekilde yürüttükleri faaliyetleri aynı şekilde tarif edebilecekler mi?..

ASKERİ MAHKEMELER OLSAYDI DARBECİLER YARGILANAMAZDI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP’nin FETÖ meselesini hep sulandırdığını söyledi. Eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ’a da cevap veren Erdoğan şunları kaydetti: “Darbe olsaydı kimin hangi görevde olacağı belli değil miydi” diye soruyorsa o listenin kimde olduğu cevabını kendisinin vermesi lazım. Niye? Zaten o listeyi beraber hareket ettikleri kişiler hazırladılar. Bunlar, malum zat, emekli genelkurmay başkanı, rahat rahat listeyi bulur çıkarır.

Biz yaptığımız bazı değişikliklerle Yüksek Askeri Şura’da sivillerin ağırlığını öne çıkardık. Ben de Sayın Başbuğ’a soruyorum. Muhatap almak istemem ama sormak zorundayım. Çünkü halkımın bilmesi lazım. Bir tane boruyu göstermek suretiyle milleti aldatamazsın. Senin Kara Kuvvetleri Komutanlığın döneminde, Genelkurmay Başkanlığın döneminde acaba kaç FETÖ’cüyü ihraç ettiniz? Aynı şekilde -tabi şu anda rahmetli oldu- Yaşar Paşa döneminde kaç kişiyi ihraç ettiniz? Söyleyin, öyle bir şey yok.

Geleyim başka yere. Askeri Mahkeme olayı çok önemli. Buradan eleştiri yapıyor. Askeri mahkemelerin hayatta olması halinde bu askeri mahkeme kalkıp da İlker Başbuğ’u yargılayabilir miydi veya Yaşar Paşa’yı yargılayabilir miydi? Birisi albay, birisi general, orgeneral, korgeneral. Şu anda FETÖ’den dolayı mahkûm olanlara aldıkları cezaları askeri mahkeme verebilir miydi?

(Askeri mahkemeler kaldırılmasaydı 15 Temmuz gecesi ‘darbecileri tutuklayın’ diye emir verebilirler miydi?) Mümkün değil, çünkü emrinde olduğu bir makam.