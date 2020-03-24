Cumhurbaşkanı Erdoğan mesajında şunları dedi:
“Yargıtay Başkanlığına seçilmeniz dolayısıyla tebrik eder, çalışmalarınızda başarılar dilerim. Yeni görevinizin şahsınız, hukuk camiamız ve ülkemiz için hayırlı olmasını temenni ederim.”
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Akarca'ya tebrik
24.03.2020 - 18:07 | Son Güncelleme: 24.03.2020 - 18:09
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yargıtay Başkanlığına seçilen Mehmet Akarca’ya bir tebrik mesajı gönderdi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan mesajında şunları dedi:
Etiketler : Cumhurbaşkanı Erdoğan,
690724 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/politika/690724.aspx
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