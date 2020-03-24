Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan mesajında şunları dedi:



“Yargıtay Başkanlığına seçilmeniz dolayısıyla tebrik eder, çalışmalarınızda başarılar dilerim. Yeni görevinizin şahsınız, hukuk camiamız ve ülkemiz için hayırlı olmasını temenni ederim.”