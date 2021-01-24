Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Haber Merkezi

Mart ayında ‘Memleket Partisini kurmaya hazırlanan Muharrem İnce, CHP yönetimine ağır eleştirilerde bulundu. Indepented Türkçe’ye konuşan İnce, CHP'nin Atatürkçü bir parti olmaktan uzaklaştığını söyledi. İnce, “Partinin iki tane yanlışı var bence; bir, yola çıkmıyor; iki, yoldan çıkıyor. ‘Yoldan çıkıyor’ derken... İlkelerinden uzaklaştı parti. Atatürk diyemeyen il başkanları var. Derdim Atatürkçü yapıdan uzaklaşması. Her yerde, Türkiye'nin her vilayetinde yoldan çıkan bir parti var” dedi.

YÖNETİM HESAP VERMELİ

Seçimlerde CHP’nin yanlış politika izlediğine işaret eden İnce, “Yirmi yıldır bizim bir belediye başkanımız vardı Menemen'de. Tahir Şahin. Menemen'deki oyumuz yüzde 53. Mecliste'de çoğunluk bizde. Tahir Şahin'i aday yapmadılar. Daha önce Sayın Baykal'a muhalefet etmiş. Ona rağmen Sayın Baykal onu aday yapmış yeniden kazanmış. Muharrem İnce'nin kurultay delegesiydi. Muharrem İnce'ye imza verdi diye aday yapmadılar. Başka bir arkadaşı aday yaptılar o arkadaş da tutuklandı" diye konuştu.

HDP’DEN OY GELMEZ CHP’YE

HDP ile CHP arasındaki gizli ittifaka ilişkin de önemli açıklamalarda bulunan İnce, “En son yerel seçim yaşadık. Biz İstanbul'u Adana'yı, Mersin'i alırken sadece CHP'nin oylarıyla mı aldık? Hayır. İyi Parti'nin oyu var, HDP'nin de oyu var burada. Saadet Partisinin de oyu var. Peki, o yerel seçimdi. Şimdi önümüzde genel seçim var. Milletvekilliği seçiminde kimse kimseyi tanımaz. Kimse kimseyi yanıltmasın. Herkes partisine oy verecek. Bir tane oy gelmez CHP'ye. Hesabı doğru yapmak lazım” ifadelerini kullandı.

PAZARLIK YAPMIYORUZ

1 Mart tarihinde istifa dilekçesini vereceği iddialarına ve partiye katılması muhtemel isimlerle ilgili sorulara cevap veren İnce şunları söyledi: Biz pazarlık yapmıyoruz. Onlar benim arkadaşlarım. Özcan Özer, Yalova’mızın milletvekilidir. Mehmet Ali Çelebi bu ülkede eziyet görmüş bedel ödemiş insanlardan birisidir. Özcan Özer 30 yıllık arkadaşımdır. Hüseyin Avni Aksoy, Atatürkçü yurtseverdir. Memleket Hareketi'nde göreceğimiz isimleri açıklayacağım, tabi zamanı gelince. Kimseyi töhmet altında bırakmak istemem. Amacımız bir kişi iki kişi üç kişi bir araya gelmek değil 50+1 almak. Ülkeyi yönetmek derdimiz bu.