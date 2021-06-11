Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Çavuşoğlu, yeni ABD yönetiminin Türkiye ve bölgesine ilgi gösterdiğini belirterek “Sadece Libya ve Suriye meselesinde değil Akdeniz'den Karadeniz'e ve Kafkasya'ya kadar birçok alanda bizimle iş birliği yapmak arzusunda olduğunu görüyoruz” dedi. Erdoğan-Biden görüşmesinde, ABD'nin yeni yönetimiyle ilişkiler konusunda hangi adımların atılacağı konusunun gündeme geleceğini kaydeden Çavuşoğlu, ABD’nin eski başkanları Barack Obama ve Donald Trump dönemi meseleleri ile Biden yönetimi döneminde ortaya çıkan meselelere değindi.

ABD’nin Türkiye’yle ortak çalışma arzusunda olduğu noktalara dikkati çeken Çavuşoğlu “Mesela Suriye konusunda ABD bizimle bu dönemde daha iyi bir şekilde çalışmak istiyor. Bir ara Suriye'den tamamen kopmuştu, sadece kuzeydoğu Suriye ile ilgileniyordu. Trump döneminde ‘Burada petrol var, onun için kalacağız’ diyordu. Libya’yla hiç ilgilenmiyordu ABD, şimdi daha yakından ilgileniyor” diye konuştu.

“BIRAKIN TEMİZLEYELİM”

Mahmur’daki terör yapılanmasına ilişkin soru üzerine Çavuşoğlu, Mahmur kampının tam olarak bir Birleşmiş Milletler (BM) kampı olarak nitelendirilemeyeceğini, BM’nin buraya yapılacak insani yardımları koordine ettiğini belirtti. Çavuşoğlu “Bu kamp artık bir mülteci kampı olmaktan çıkıp Sayın Cumhurbaşkanı’mızın da söylediği gibi teröristlerin eğitildiği, PKK’nın bir kuluçka kampına dönüşmüştür. Buna bir çare bulmak lazım” dedi. Çavuşoğlu, Irak'ın çok ciddi problemler yaşamış bir komşu olduğunu belirterek “Bu sebeplerden dolayı terör örgütleriyle mücadele konusunda tam istediğimiz kapasiteye gelmediğini biliyoruz. Biz de ‘Ya iş birliği yapalım ya bırakın biz temizleyelim’ diyoruz” diye konuştu.

25 MADDELİK EYLEM PLANI

Yunanistan'la Türkiye arasında ekonomik ilişkileri geliştirmek için 25 maddelik bir eylem planı hazırlandığını belirten Çavuşoğlu, bu maddelerin Selânik-İstanbul hızlı tren hattı, İpsala Sınır Kapısı’nda ikinci bir köprü, enerji alanında ortak çalışmalar, denizcilik alanında ortak çalışma grubu gibi konuları kapsadığını söyledi. İkili ilişkilerde provokasyonlara rağmen pozitif gündemin devam etmesi gerektiğini söyleyen Çavuşoğlu “Atina’daki basın toplantımız iyi geçti ama Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias’ın sürekli Türkiye aleyhine açıklamaları var. Biz pozitif gündem devam etsin diye retorik içine düşmedik. Bence iç politikaya yönelik ve böyle şeylere tenezzül etmemek lazım” dedi.