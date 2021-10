Türkiye Gazetesi

AK Parti Genel Başkan Yardımcıları Erkan Kandemir ve Hamza Dağ, siyasi cinayetler işleneceği iddiaları ile ilgili basın toplantısı düzenledi. Bu iddiaların siyasi ortamı germeye dönük hamle olduğunu vurgulayan Hamza Dağ, “Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanının somut birtakım düşünce ve fikirleri varsa onları kamuoyuyla mutlaka paylaşması gerekir. Sorumlu siyasetçilik bunu gerektirir” dedi.

"CHP HER FIRSATTA VESAYETİN DİLİNİ KULLANIYOR"

Erkan Kandemir ise muhalefet partilerinin bir süredir savrulma yaşadığını söyleyerek, şöyle devam etti: “Kılıçdaroğlu’nun son açıklamalarının tesadüf olmadığını, ana muhalefet liderinin CHP’nin siyasal refleksini bir kez daha bize hatırlattığını, bizim için de sürpriz olmadığını ifade etmek isterim. Bu yeni değil. CHP, her dönem, her fırsatta vesayetin dilini kullanıyor. Böyle bir siyasi harekettir. Son dönemde söylediği her şey CHP’nin kendi özüne dönüştür.”

CHP’nin toplumu nefrete davet eden bir siyaset dili inşa etmeye çalıştığını aktaran Kandemir, bunu kaygıyla izlediklerini ifade etti. Kılıçdaroğlu’nun bürokrasiye dönük “başkaldırı” çağrısı yaptığını da söyleyen Kandemir, bunun bir CHP geleneği olduğunu kaydetti.

