Türkiye Gazetesi

Antalya’nın Serik ilçesi Belek turizm merkezindeki bir otelde düzenlenen Terörle Mücadele Şube Müdürleri Değerlendirme Çalıştayı’na katılan Soylu gündeme dair açıklamalarda bulundu.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "6.4 büyüklüğündeki deprem KKTC, Mersin ve Antalya'da hissedildi. Allah'a hamd olsun herhangi bir olumsuzluk bulunmamaktadır. Bu büyüklükteki deprem önemli depremdir. Geçmiş olsun dileklerimi ifade etmek istiyorum. Allah beterinden hem ülkemizi hem çevremizi hem insanlığı muhafaza eylesin" dedi.

TBMM'YE GİRMEKLE TERÖRİST SIFATINIZ KAYBOLMAZ

Soylu; "Terör örgütünün saflarına katmaya çalıştıkları kişi sayısı gittikçe azalmaktadır. Geçen yıl 53, bu yıl ise 51. Şimdi yeni bir tezgahları var, 500 kişilik liste yaptılar. Yapan Murat Karayılan ve arkadaşları. Bu listeyi Türkiye'ye kendi yandaşlarına, beraber kirli siyasi yolculuk yaptıklarına ve onları tekrar 2022 yılında dağa kazandırmak için gönderiyorlar. Türkiye eski Türkiye değil Allah’a yemin olsun ki kafanıza çökeriz. TBMM'ye girmekle terörist sıfatınız kaybolmaz. Her şeyi takip ediyoruz. Bu ülkenin huzurunu, kardeşliğini, barışını bozdurmayacağımızı bilin. Terörle mücadelede zirvedeyiz. Biz mücadeleye devam edeceğiz. Murat Karayılan canını alacağız bilesin. Sadece senin canını aldığımız seni destekleyenlerin de canını alacağız. Türkiye’nin tamamı sevinecek. Üzülecek olanların büyük kısmı ise Meclis'te olanlar ve onların destekçileridir" dedi.

Devlet Bahçeli: TBMM'de terörist istemiyoruz MHP lideri Devlet Bahçeli partisinin grup toplantısında önemli açıklamalarda bulundu. Bahçeli HDP'li milletvekilinin PKK'lı teröristle çektirdiği skandal fotoğrafla ilgili "Biz, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde terörist istemiyoruz. HDP'yi Türk siyaset ve demokrasi hayatında bir saniye bile görmeye tahammül edemiyoruz" ifadelerini kullandı.

Ömer Çelik'ten HDP'li Semra Güzel'in teröristle fotoğrafına tepki: Devlet buna müsade etmez AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, MYK gündemine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Çekil, HDP'li milletvekili Semra Güzel'in PKK'lı teröristle fotoğrafının ortaya çıkmasına da sert tepki gösterdi; "Dünyanın hiçbir demokrasisi egemenliğini yok etmek isteyen, hukuk devletini yok etmek isteyen terör karşısında taviz veremez. Kendisine saygısı olan bir devlet buna müsaade etmez" dedi.

Teröristle fotoğrafı ortaya çıkmıştı, HDP'li Semra Güzel hakkında fezleke hazır Öldürülen PKK'lı teröristle fotoğrafı basına yansıyan HDP Milletvekili Semra Güzel hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan fezleke, Adalet Bakanlığına teslim edildi.