Türkiye Gazetesi

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, resmi temaslarda bulunmak üzere Birleşik Arap Emirlikleri’nin (BAE) Uluslararası İşbirliği Bakanı Şeyh Abdullah Bin Zayed Al Nahyan'ın davetine icabetle BAE’nin başkenti Abu Dabi’ye geldi.

Çavuşoğlu’nun ziyaret kapsamında 16’ncı BAE Büyükelçiler ve Diplomatik Misyon Temsilcileri Forumu'na onur konuğu olarak hitapta bulunması ve BAE'li mevkidaşı Al Nahyan ile görüşmesi bekleniyor.

ÇAVUŞOĞLU: ABU DABİ'DEYİZ

Çavuşoğlu sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Birleşik Arap Emirlikleri Büyükelçiler Konferansı’na hitapta bulunmak, ikili ve bölgesel gelişmeleri ele almak üzere Abu Dabi’deyiz” dedi.

Bakan Çavuşoğlu: Taraflar anlaşmaya yakın Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu AK Parti Antalya İl Danışma Meclisi Toplantısı'nda konuştu. Bakan Çavuşoğlu, ''Diplomasi tempomuz artarak devam etti. Savaşın sona erdirilmesi için büyük çaba içindeyiz. Taraflar temel konularda anlaşmaya yakın.'' dedi.

Bakan Çavuşoğlu Ukrayna'da Kuleba ile görüştü Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Ukraynalı mevkidaşı Dmitro Kuleba ile bir araya geldi. Çavuşoğlu, Rusya ve Ukrayna ziyareti neticesinde ateşkes umutlarının biraz daha arttığını belirterek, en kısa zamanda liderler düzeyinde bir buluşmanın zemininin hazırlanması gerektiğini söyledi.