Türkiye Gazetesi

Adana Milletvekili İsmail Koncuk, Twitter'dan yaptığı açıklamada, 4 ay önce Zafer Partisi Genel Sekreterliğinden istifa ettiğini hatırlattı. Bu süreçte partiden istifa edenler olduğunu belirten Koncuk, hiçbir tedbir alınmadığını, istifaların ve gerekçelerinin görmezden gelindiğini savundu.

Koncuk "Birkaç kişi ile çıktığımız bu yolda, bu yönetim anlayışı ile maalesef daha ileri gidebilmek mümkün görünmüyor. Bu sebeplerle Zafer Partisi'nden istifa ediyorum." ifadelerini kullandı.

ZAFER PARTİSİ TBMM'DE SADECE ÖZDAĞ'LA TEMSİL EDİLİYOR

Koncuk'un istifasıyla Zafer Partisi'nin Meclis'teki sandalye sayısı 1'e düştü, Zafer Partisi'ni temsil eden tek isim Ümit Özdağ oldu.

Bağımsız milletvekili sayısı ise 7'ye yükseldi.

İsmail Koncuk: Üç ay içinde partiyi kuracağız Bağımsız Adana Milletvekili İsmail Koncuk, İyi Parti'den istifa eden İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ ile parti kurma hazırlıkları yaptıklarını, bu çerçevede kurucular kurulunu oluşturma ve tüzük hazırlığı çalışmalarına başladıklarını açıkladı.

İsmail Koncuk İYİ Parti'den istifa etti İYİ Parti Adana Milletvekili İsmail Koncuk yaptığı açıklamada, “İYİ Parti ile milletvekili ve üye olarak bir bağlantım kalmamıştır. Gerek İYİ Parti TBMM grubundaki milletvekili arkadaşlarım, gerekse tüm teşkilatlarda yönetici ve üye olarak bulunan samimi arkadaşlarımı saygıyla selamlıyorum” dedi.

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