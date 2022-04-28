Türkiye Gazetesi

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun "Ya bana katılın ya da şimdi yolumdan çekilin" sözleri ile hareketlenen Millet İttifakı’nda önemli bir gelişme yaşandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın "2023’ü görmeden dağılacaklar" dediği altılı masadan DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan’dan, ittifakın geleceği konusunda soru işaretleri doğuran bir açıklama geldi. Babacan "Demokrasi ve Atılım Partisi, önümüzdeki seçimlere kendi adıyla, kendi şanıyla, kendi logosuyla girme kararını almıştır" dedi.

Babacan’ın bu açıklaması, altı muhalefet partisi liderinin seçim iş birliğine dönük görüşmelerin yapıldığı Pazar günkü üçüncü toplantının hemen ardından gelmesi dikkat çekti.

Altılı masadan ayrılmanın söz konusu olmadığını belirten parti kaynakları, DEVA’nın masada belirlenecek ortak cumhurbaşkanı adayını destekleyeceğini ancak genel seçimlere kendi parti logosu ve ismiyle gireceğini açıkladı.

"CHP BİR YÜKTEN KURTULDU"

CHP’den açıklama anından geldi. CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel "Kendi pozisyonlarını açıklaması için kıymetlidir. Seçimlere doğru ilerlerken bazı belirsizliklerin kalkması Cumhur İttifakı’na karşı net bir cevap olması açısından kıymetlidir. Millet İttifakı’nın yol haritası ortada" dedi.

CHP’li eski vekil Barış Yarkadaş ise "Ali Babacan’ın aldığı karar, CHP seçmenini büyük bir yükten kurtardı" çıkışı geldi.

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan

LİSTE KRİZİ KORKUSU

DEVA cephesinden yaşanan bu gelişmeler sonrasında kulisler hareketlendi. Babacan’ın açıklamasını ‘Millet İttifakı’nda çatlak’ olarak değerlendirenlerin yanında, DEVA liderinin üçüncü ittifakın fitilini ateşlediği yorumlarını yapanlar da var. Babacan’ın bu adımla, hem CHP’den dolayı Millet İttifakı’na oy vermek istemeyen muhafazakâr seçmene üçüncü bir seçenek sunmayı amaçladığı hem de diğer parti teşkilatlarında yaşanması muhtemel liste krizlerinin önüne geçmeyi amaçladığı değerlendiriliyor.

Kararın, bir milletvekili pazarlığı yapılmayacağı için altılı masanın elini rahatlatacağı yorumları da yapılıyor. Bu arada Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal’ın geçtiğimiz günlerde aynı masaya oturduğu Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan’ı hedef alan sözleri çok konuşulmuştu.

6'lı masa 3'üncü kez bir araya geldi: Toplantı sonrası 'aday' açıklaması 6 muhalefet partisi lideri, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal’ın daveti üzerine Demokrat Parti Genel Merkezi'nde bir araya geldi. 3'üncü kez bir araya gelen liderler, yaptıkları ortak açıklamada, Cumhurbaşkanı adaylığı konusunda uzlaşmacı, özgürlükçü, demokratik değerleri içselleştirmiş, milletin tamamını kucaklayan, siyasi ahlak ilkelerini benimseyen ve liyakat sahibi bir aday belirleyeceklerini dile getirdiler.

Yeni seçim kanunu planları bozdu! Altılı masada işler karıştı Yeni Seçim Kanunu’na göre milletvekilli dağılımının partilerin aldıkları oya göre yapılacak olması, muhalefetin planlarını bozdu.