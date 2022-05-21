Türkiye Gazetesi

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, 2023 seçimlerine dair önemli açıklamalarda bulundu. Seçime parti olarak tek başına gireceklerini açıklayan Erbakan, Cumhurbaşkanı adayı olacağını da söyledi.

"SEÇİME TEK BAŞIMIZA GİRECEĞİZ"

TV100'ün sorularını cevaplayan Erbakan, seçimlere bütün güçleriyle hazırlandıklarını vurgulayarak, "Parti olarak tek başımıza gireceğiz'' ifadelerini kullandı. Erbakan, Cumhurbaşkanı adaylığına ilişkinse, ''Gayret gösterip Cumhurbaşkanı adayı da olacağız" diye konuştu.

'ÜÇÜNCÜ İTTİFAK' ÖNERİSİNDEN VAZGEÇTİ

Daha önce yaptığı açıklamada gönüllerinde yatanın 'seçime tek başına girmek olduğunu' ancak ittifaklara kapalı olmadıkları mesajı veren Erbakan, İYİ Parti liderliğinde bir üçüncü 'sağ ittifak' önerisinde bulunmuştu.

Geçtiğimiz gün partisinin İl Başkanları Toplantısı'nda konuşan Fatih Erbakan, Türkiye'de son bir ayda resmi olarak en fazla üye kaydeden partinin de Yeniden Refah Partisi olduğunu söylemişti.

Fatih Erbakan’dan Millet İttifakına sert eleştiri: HDP olmadan İstanbul’u alamazlardı Bir televizyon programına konuk olan Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. Millet İttifakı’na sert eleştirilerde bulunan Erbakan, HDP’nin kapatılmasının en çok PKK’nın işine yarayacağını söyleyerek, yanlışlığın siyasi yolla anlatılması gerektiğinin altını çizdi.

Fatih Erbakan'dan seçim yorumu: İkinci turdaki adayını açıkladı Seçimlere ilişkin konuşan Yeniden Refah Partisi lideri Fatih Erbakan, aday çıkaracaklarını ancak ikinci tura kalamazlar ise seçmen tabanları açısından Kılıçdaroğlu yerine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı destekleyebileceklerini belirtti.