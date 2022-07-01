Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İspanya'nın başkenti Madrid'de düzenlenen NATO Liderler Zirvesi dönüşünde aralarında Yeni Şafak internet Yazı İşleri Müdürü Ersin Çelik ve Tvnet Genel Müdür Yardımcısı Serhat İbrahimoğlu'nun da aralarında bulunduğu basın mensuplarını sorularını yanıtladı. Önemli açıklamalarda bulunan Erdoğan, Türkiye'yi derinden sarsan üniversite öğrencisi Pınar Gültekin cinayetinde zanlı Cemal Metin Avcı'ya verilen 'haksız tahrik indirimini' değerlendirdi.

'YENİLİR YUTULUR ŞEYLER DEĞİL'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Pınar Hanım’ın ölümü rastgele bir ölüm de değil. Tamamen burada bir vahşet söz konusu. Bu vahşet bu millete yakışmaz. Böyle bir şeye katlanmamız da mümkün değil. Bunun için de gerekli müzakereleri, tartışmaları Adalet Bakanım ile de yaptık, bunları konuştuk. Gerekirse bu tekrar gündeme getirilerek tartışma konusu haline gelmeli. Bu tartışmadan ne çıkar bunu görmeliyiz. Ardından da çıkan neticeye göre bir adım atılabilir. Çünkü Pınar Hanım’ın durumunun benzeri birçok vahşetler var. Bunlar hakikaten böyle yenilir yutulur şeyler değil" ifadelerini kullandı.

'İDAM CEZASI PARLAMENTODAN GEÇERSE ONAYLARIM'

"Bu tür suçlarla ilgili idam konusu da gündeme geldi. Kadın cinayetlerine yönelik idam cezası olur mu?" sorusuna Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bu konu ile ilgili olarak Devlet Bey’in de zaten bir açıklaması olmuştu. İdam konusu ülkemizin yeniden gündemine gelebilir ve bu tartışmaya açılabilir. Onun için burada da bu işin müzakeresi tartışmaları hepsi yapılır. Tabii bu bir anayasa değişikliği gerektiren de bir konu. Daha önce de söylemiştim, burada Adalet Bakanlığımızın yaptığı çalışmada parlamento böyle bir karar alması halinde ben böyle bir kararı onaylarım." şeklinde konuştu.

Son dakika: Erdoğan'dan iki ülke mesajı: "Kusura bakmayın dedik, kırmızı çizgimizi söyledik, top artık onların kucağında" Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Madrid'deki NATO Liderler Zirvesi sonrası uçaktan gazetecilere önemli açıklamalarda bulundu. İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya üyelik başvurunda Türkiye'nin en başından beri ilkeli tutumunu Madrid'de de sürdürüldüğünü belirten Erdoğan, bundan sonraki süreçte iki ülkenin sözlerini yerine getirip getirmediğinin yakından takip edileceğini söyledi. Erdoğan, herhangi bir yanlış durumda Türkiye'nin elinde belgeler olduğunu ve gerekenin yapılacağını belirtti.

Asgari ücret zammı belli oluyor! Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün açıklayacak! Milyonlarca çalışanın beklediği asgari ücrete ara zam bugün belli oluyor. Dün hem iş verenler, işçiler ve hükümet temsilcileri ara zam konusunda masaya oturdu ve pazarlıklar yapıldı. Bugün ise taraflar arasında ortak noktada buluşulan rakam Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunulacak. Erdoğan, burada yeni asgari ücreti kameralar karşısına geçerek açıklayacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Madrid’den zaferle döndüğü NATO toplantısı sonrası asgari ücret ile ilgili de beklenen açıklama öncesi son detayları paylaştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sözler tutulmazsa üyeliği unutun! Finlandiya ve İsveç'in taahhütlerinin üçlü mekanizma ile takip edileceğini belirten Erdoğan “Bu iş öyle kolay değil. Sözler tutulmazsa mutabakat Meclis’ten geçmez” dedi.