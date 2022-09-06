Türkiye Gazetesi

2023 Cumhurbaşkanlığı seçimlerine dokuz ay kala kulisler hareketlendi. Bugüne kadar sadece Cumhur İttifakı'nın adayı olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açıklanırken, başka bir Cumhurbaşkanı adayı duyurulmadı. Altılı masadan çıkacak isim merakla beklenirken, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan da kendi adaylarını çıkaracaklarını ifade etti. Kulislerde son olarak 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün adı Millet İttifakı'nın adayı olarak anılmaya başladı.

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Gül'ün adaylığına yeşil ışık yakan bir açıklamada bulundu. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ise, "Herkes aday olma hakkına sahiptir. Elbet sayın Gül de" dedi. Bu açıklamalarla birlikte Abdullah Gül'ün, CHP'li bir milletvekiliyle arasında adaylığa ilişkin diyalog yaşandığı iddiası medyada yer aldı. Gül'den iddialara dair açıklama geldi.

"GÜL'E ATFEDİLEN KONUŞMALAR YALAN"

11. Cumhurbaşkanlığı Ofisi'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Önümüzdeki Cumhurbaşkanlığı seçimi ile ilgili bazı yazılı ve görsel basında 11. Cumhurbaşkanı Sayın Abdullah Gül’e atfedilen görüşme ve konuşmaların tamamı kasıtlı ve kötü niyetli propaganda temelli yalanlardır.

Bu tip yalan ve dedikodular gazetecilik mesleğine yakışmayacağı gibi, basın ve ahlak kurallarına da aykırıdır."

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'ndan çarpıcı Abdullah Gül açıklaması 30 Ağustos Zafer Bayramı için çektiği videoyla yeniden siyaset kulislerini hareketlendiren 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ile ilgili konuşan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 'Sayın Gül, aday olma hakkına sahiptir' ifadelerini kullandı.

Saadet Partisi lideri Karamollaoğlu’ndan Abdullah Gül adaylığına açıklama: Şart uygun aday olabilir 2023 seçimleri yaklaşıyor ancak 6’lı masada cumhurbaşkanlığı adayı hala çıkmadı. Aday tartışmaları masada devam ederken Abdullah Gül'ün aday olabileceği yönünde iddialar konuşulmaya başlandı. Konuya ilişkin Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu’ndan dikkat çeken bir çıkış geldi. Eski cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün şartlara daha uygun olduğunu söyleyen Karamollaoğlu daha önce de böyle bir teklifte bulunduğunu ancak ittifak sağlanamadığını kaydetti.