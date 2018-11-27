Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ZİYNETİ KOCABIYIK

Gözün sağlıklı gelişimi için, 4 metreden uzağa bakacak şekilde kullanılması gerektiğini belirten Prof. Dr. Eğrilmez, “Çocuk hep bilgisayara bakınca uzağı görme gereği hissetmeyen göz miyop oluyor. Hem D vitamini alarak bağışıklık sistemini güçlendirmek hem de çocuklarınızın miyop olmasını istemiyorsanız dışarıya çıkartın. Dışarı çıkmayan çocuk tabletle oynamak zorunda kalıyor” dedi. Yaşlılarda en önemli göz hastalığının Sarı Nokta Hastalığı olduğunu belirten Prof. Dr. Eğrilmez, Türkiye’de hiç görmeyen insan sayısının yaklaşık 400-450 bin, az gören insan sayısının da 700 bin civarında olduğunu söyledi.