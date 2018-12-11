Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ZİYNETİ KOCABIYIK

Ruh hâlinin beslenme alışkanlıklarını, beslenme alışkanlıklarının da ruh hâlini etkilediğini söyleyen Psikolog Melis Çekiç Güllüoğlu, vücutta fiziksel ve ruhsal anlamda pek çok aktiviteyi kontrol eden hormon veya enzimlerin aldığımız besin öğelerinin azlığı ya da çokluğu ile yakından ilişkili olduğunu belirterek “Mesela kendinizi gergin hissettiğiniz anlarda karbonhidrat ihtiyacınız artar. Kendinimizi kızgın hissettiğiniz anlarda bilinçaltında koruma ihtiyacının doğacağı için fiziksel durumlar için bize en kaliteli enerjiyi sağlayacak kuruyemişe yöneliriz. Sağlıklı bir ruh hâli için dengeli beslenmek şart” diye konuştu.